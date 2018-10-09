9 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.10.2018, вторник

В 09:15 от здания администрации города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур «Воинская служба для интеллектуалов», посвященная контрактной службе в Вооруженных силах России людей с высшим образованием. Военные расскажут, какие условия они готовы предложить желающим профессионально служить в Екатеринбурге, в том числе выполняя работу в сфере IT, медицины и технического обеспечения безопасности России. В программе – посещение призывного пункта и воинской части.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание городской думы. В повестке два основных вопроса: о создании временных комиссий Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва и об утверждении их председателей.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов экспедиционного сезона уральских ученых в 2018 году. Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев расскажет об экспедиции ученых на Гыданский полуостров, где были обнаружены самые крупные местонахождения мамонтовой фауны в российской Арктике, поделится информацией о работах с зарубежными коллегами по исследованию костных останков северного оленя на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также поделится планами исследований и экспедиций на 2019 год. На пресс-конференции будут продемонстрированы кости новорожденных мамонта, овцебыка, лошади и северного оленя, обнаруженные во время экспедиций.

В 11:00 на базе Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург, ул. Репина, 3) состоится открытие VI Национального конгресса по школьной и университетской медицине с международным участием «Современная модель медицинского обеспечения детей в образовательных организациях». Участники обсудят такие вопросы, как создание современной модели здоровьесбережения несовершеннолетних в образовательных организациях в Десятилетие детства (2018-2027 гг.), межсекторальное взаимодействие в области образования и здоровья, медико-психолого-педагогическое обеспечение обучающихся, медико-профилактические основы и гигиеническая безопасность цифровой среды, стратегии профилактики инфекционных заболеваний у несовершеннолетних, обеспечение здорового и безопасного питания детей и подростков, роль волонтерства и другое.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж), состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) состоится награждение участников и призеров конкурса буктрейлеров «Читай. Думай. Твори». Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко и генеральный директор ИКЦ Николай Михайлов.

Екатеринбург. Другие новости 08.10.18

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