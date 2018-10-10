10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10.10.2018, среда

В 10:30 на площадке Свердловского камвольного комбината (Екатеринбург, ул. Новинская, 2) состоится открытие первого на Среднем Урале участка по производству флиса – трикотажного полотна из полиэфирных нитей. В мероприятии примут участие: первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, президент ассоциации «Свердлегпром» Игорь Васильков.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке психоэмоционального состояния жителей Свердловской области. Эксперты оценили психоэмоциональное состояние свердловчан: с какими проблемами жители региона стали чаще обращаться к специалистам? Какие расстройства диагностируются у пожилых людей? Чувствительны ли горожане к сезонной хандре? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор». 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная результатам экспедиций поисковиков региона. Председатель Совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова, руководитель поискового отряда «Пепел» Юлия Писцова (Верхнее Дуброво) и руководитель поискового отряда «Держава» Максим Фефелов (Невьянск) расскажут об итогах работы уральских поисковых отрядов на местах боев Великой Отечественной войны, о перезахоронении останков более 400 солдат и офицеров Красной армии, о найденных медальонах и именных вещах. На пресс-конференции будут продемонстрированы личные вещи офицера, останки которого были обнаружены в ходе поисковых работ в Брянской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, главный вход будет открыт с 11:20) состоится прогон для прессы балета «Приказ короля», мировая премьера которого состоится 11 октября. В 11:30 постановщики и артисты дадут интервью на сцене.

В 12:00 в Екатеринбурге инспектора Государственного пожарного надзора совместно с представителями социальной зашиты населения проведут рейд по местам проживания многодетных семей (сбор по адресу: ул. Сибирский тракт, 79/1, пожарно-спасательная часть №9). В ходе рейда сотрудники МЧС установят в домах жителей автономные дымовые пожарные извещатели.

В 13:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) первый заместитель губернатора Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета, главной темой которого станет упрощение процедур ведения бизнеса в Свердловской области. Также участники совета оценят эффективность реализации действующего законодательства в сфере предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности на примере проектов «Модернизация прокатного комплекса ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в рамках заключенного специального инвестиционного контракта», «Организация производства химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии в Нижнем Тагиле (ООО «Уралхимпласт – ХюттенсАльбертус)». Также будет представлен доклад о реализации проекта ОЭЗ «Титановая долина».

В 14:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, пространство паблик-маркет) практикующие архитекторы и дизайнеры, государственные и муниципальные служащие, курирующие вопросы градостроительства, благоустройства и экономического развития поведут встречу, посвященную разработке дизайн-кода Екатеринбурга. В ходе обсуждения запланированы выступления главного художника города, начальника отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, арт-директора рекламной ассоциации «Восход» Владислава Деревянных, руководителя дизайн-студии Bright Head Михаила Череды и председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России» Сергея Шашмурина.

В 14:00 в отеле «Вознесенский» в Екатеринбурге (ул. Мамина Сибиряка, 52) родители подростков из Каменска-Уральского, обвинившие сотрудников отдела полиции №24 в насилии во время допросов, дадут пресс-конференцию.

В 14:00 в областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) пройдет акция «Подари радость детям». Группа промышленных альпинистов по канатам спустится с крыши в костюмах супергероев, вручит пациентам подарки и проведет фотосессию.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 на площадке Академии единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121а, 5 этаж) состоится открытая тренировка боксеров – участников международного турнира – Всемирной боксёрской суперсерии: Михаила Алояна, Золани Тете, Руслана Файфера и Эндрю Табити.

Екатеринбург. Другие новости 09.10.18

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