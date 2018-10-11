11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11.10.2018, четверг

В 10:00 в администрации Екатеринбурга в конференц-зале департамента экономики (пр. Ленина, 24а, к. 530) пройдет встреча с журналистами, посвящённая общероссийскому форуму стратегического планирования «Города России 2030: цифровое будущее», который пройдет в Екатеринбурге в ноябре. Заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков и председатель департамента экономики Алексей Прядеин расскажут о составе звездных спикеров форума, раскроют детали его программы и пояснят, какие проекты развития Екатеринбурга будут обсуждаться в этом году на общественной части мероприятия.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится открытие всероссийской акции «День в музее для российских кадет» в Свердловской области, а также ее ключевое мероприятие – церемония торжественного построения кадет. В рамках акции пройдут экскурсии, лекции, интерактивные занятия, встречи с кадровыми военными и ветеранами.

В 13:00 на площадке «Хаятт Ридженси Екатеринбург» состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии в Екатеринбурге. Представитель WBSS Ниссе Зауэрланд, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, российский боксер Руслан Файфер и его тренер Александр Золкин, американский боксер Эндрю Табити и его тренер Флойд Мейвейзер-старший, российский боксер Михаил Алоян, его тренер Эдуард Кравцов и боксер из ЮАР Золани Тете расскажут о проекте Всемирной боксерской суперсерии, о значимости крупных спортивных проектов для области, а также спортсмены и тренеры поделятся ожиданиями от предстоящего турнира. Всемирную боксерскую суперсерию Екатеринбург примет 13 октября.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки «Рыцарь книги. Графика Виталия Воловича», на которой будет представлено более 150 графических произведений, отражающих основные этапы творчества мастера. Для посетителей выставка будет работать с 12 октября по 2 декабря.

Екатеринбург. Другие новости 10.10.18

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