12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.10.2018, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в школе № 106 (ул. Титова, 28а) состоится открытие нового класса русского языка, который был отремонтирован на средства предпринимателя, владельца компании «Сима-Ленд» Андрея Симановского. В церемонии открытия примут участие предприниматель, владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский и начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.

С 11:30 до 15:00 в Центр документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22, регистрация участников с 11:00) пройдет III Международный круглый стол ученых, историков и краеведов «Трагедия плена». Участники круглого стола: уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова; генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин; почетный консул Австрии Андрей Козицын; консул Республики Болгария в Екатеринбурге Пламен Петков; генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч; другие представители иностранных государств; представители МИД РФ; министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов; члены Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области; представители образовательных учреждений, общественных организаций; сотрудники архивной службы Свердловской области; представители организаций, общественных объединений иностранных государств: Германии, Казахстана, Киргизии, Словакии.

В 12:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-конференция, посвященная Дням Эрмитажа. В пресс-конференции примут участие: Светлана Адаксина – заместитель генерального директора, главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа; Александр Андреев – директор Фонда святой Екатерины; Татьяна Сидельникова – представитель компании системы Coca-Cola в России; Ирина Лапидус – директор программ Благотворительного фонда В. Потанина; Татьяна Ярошевская – начальник управления культуры администрации Екатеринбурга; Аркадий Киселев – руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса «Tele2 Екатеринбург»; Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 12:00 в Екатеринбурге на территории школы № 148 (ул. Бебеля, 150) состоится открытие после реконструкции школьного стадиона в рамках реализации совместной программы администрации города и областного министерства образования. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко, начальник городского департамента образования Екатерина Сибирцева и депутат законодательного собрания Свердловской области Валентин Лаппо.

В 14:00 в Верхней Туре состоится торжественное открытие Парка молодоженов и двора по ул. Мира, 1, – объектов, благоустроенных по программе формирования комфортной городской среды. В мероприятии примет участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Центральным мероприятием праздника станет чествование золотых юбиляров и молодых супружеских пар. Участников и гостей события ждут выступление городского хора русской песни и коллектива народного танца.

В 15:00 в Екатеринбурге в ДК Железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102) пройдет расширенное заседание Совета СОСПП, в котором примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Основным вопросом для обсуждения станет реформа контрольно-надзорной деятельности, старт которой был дан по итогам президиума президентского совета по стратегическому развитию в конце 2016 года.

С 15:00 до 16:30 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8, большой зал) пройдет церемония награждения лауреатов Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. В 16:30 в малом зале состоится пресс-конференция, на которой победители пообщаются с журналистами. Также в пресс-конференции примут участие: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла», член жюри Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина; Ольга Колпакова, соорганизатор Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина, член жюри.

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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