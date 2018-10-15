15 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.10.2018, понедельник

В 10:00 в РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) «Молодая гвардия Единой России» проведет круглый стол по проблемам общества слепых в рамках областного фестиваля «Белая трость». Спикеры: Вячеслав Погудин, председатель комитета ЗССО по социальной политике; Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗССО; Артем Николаев, руководитель МГЕР в Свердловской области. Также молодогвардейцы организуют флешмоб и благотворительный концерт, который пройдет в 14:00 в Ельцин-центре.

В 12:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 3 этаж, медиазал) состоится пресс-конференция, посвященная программе фестиваля «Старый Новый Рок». Оргкомитет раскроет имена последних хедлайнеров и секреты специальных программ звездных участников. Эксперты «СНР» расскажут об изменениях в составе совета, поделятся первыми впечатлением от отборочных концертов и молодых музыкантах со всей России. Спикеры: Евгений Горенбург, директор фестиваля «Старый Новый Рок», член экспертного совета, группа «ТОП»; Александр Пантыкин, композитор, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель «Живого театра», член экспертного совета фестиваля СНР; Александр Толстых, арт-директор «Свобода Concert Hall», член альтернативного экспертного совета фестиваля; Денис Корнеевский, программный директор Ельцин-центра. Фестиваль пройдет 13 января 2019 года в Ельцин-центре. После пресс-конференции, в 13:30, в ресторане «Барборис» пройдет пресс-ланч, посвящённый гастрономическим программам и обновлённому меню (участники: Андрей Бова и Яков Можаев).

В 13:00 в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила (ул. Металлургов, 40, к. 208) состоится оглашение приговора соучредителю и директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину, обвиняемому в невыплате зарплаты сотрудникам.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дней Швеции в Екатеринбурге. На пресс-конференции чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РФ Петер Эриксон даст оценку сотрудничеству Швеции и Свердловской области. Глава отдела экономики и торговли посольства Швеции Бьорн Кавальков-Хальварссон расскажет о торговых отношениях Швеции и Свердловской области и предстоящем Российско-шведском деловом форуме. Советник по культуре посольства Швеции Стефан Ингварссон анонсирует программу Дней шведской культуры в Екатеринбурге, которая будет включать выставки, кинофестиваль, литературные чтения и другие события. В пресс-конференции примет участие шведская писательница Стина Стур, которая представит свои новые рассказы в рамках Дней шведской культуры. Дни Швеции пройдут в Екатеринбурге с 14 по 17 октября.

В 14:40 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная III научно-практической конференции «Урал – XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного развития». Ректор УрГЭУ Яков Силин, президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов Сергей Бодрунов, американский экономист, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Джеймс Кеннет Гэлбрейт расскажут о программе конференции, о спикерах, о целях и задачах мероприятия. Также участники подробно расскажут об открытых лекциях экономистов в рамках конференции для студентов, сотрудников и гостей УрГЭУ. Сергей Бодрунов заявил тему лекции как «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2) и ноономика как ключевые ориентиры социально-экономической трансформации», а Джеймс Кеннет Гэлбрейт выступит с лекцией «Жизнь и экономика по Джону Кеннету Гэлбрейту». III научно-практическая конференция «Урал – XXI век: макрорегион неоиндустриального и инновационного развития» пройдет 15-16 октября в УрГЭУ.

В 15:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-брифинг, посвященный старту гастролей Стинга в России. Организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский расскажет о графике гастрольного тура певца в России, о репертуаре, поделится информацией о подготовке к шоу, а также ответит на вопросы журналистов. Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике певца. Стинг выступит на сцене «Екатеринбург-Экспо» 5 ноября. Вместе с ямайским регги-исполнителем Шэгги они представят новый регги-альбомом «44/876».

Екатеринбург. Другие новости 14.10.18

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