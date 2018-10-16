16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.10.2018, вторник

В 09:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению Российско-Казахстанского делового форума. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, генеральный представитель внешнеторговой палаты Республики Казахстан в Новосибирске Владимир Красильников и уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации по Свердловской области Александр Цыганков расскажут о программе делового форума, выделят основные направления сотрудничества между Уралом и Республикой Казахстан, обсудят перспективы взаимодействия между регионами. Российско-Казахстанский деловой форум, организованный Уральской ТПП и Внешнеторговой палатой Казахстана пройдет в Екатеринбурге 16 октября.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. В повестке – внесение изменений в персональный состав некоторых комитетов, а также в программу управления госимуществом.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 4 этаж, зал заседаний) состоится третье заседание Екатеринбургской городской думы седьмого созыва. Депутаты рассмотрят два вопроса: о персональном составе постоянных комиссий гордумы и об утверждении их председателей.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная победе свердловских спортсменов на Чемпионате России по дзюдо, который прошел в Грозном с 9 по 17 октября. Свердловские спортсмены везут домой 8 медалей – 2 золотые и 6 бронзовых. Чемпион России по дзюдо в весовой категории до 60 кг Сахават Гаджиев, бронзовый призёр Чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 48 кг Ольга Титова, заслуженный тренер России, один из тренеров Титовой Ольги Евгений Печуров, чемпионка России по дзюдо в весовой категории до 63 кг Яна Полякова и исполнительный директор Федерации дзюдо Свердловской области Станислав Гагин расскажут о подготовке к чемпионату России, поделятся впечатлениями от мероприятия и продемонстрируют свои медали.

В 13:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая срокам перехода Свердловской области на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Когда «мусорная реформа» в регионе начнет работать в полном объеме? Какая инфраструктура будет создаваться в крупных городах для сортировки и утилизации мусора? На эти и другие вопросы ответят: Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области; Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Сергей Пономарев, директор ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне); Радик Хисамутдинов, директор «ТБО «Экосервис» (региональный оператор по Западной зоне); Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области (региональный оператор по Северной зоне).

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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