17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17.10.2018, среда

В 10:00 в загородном центре «Таватуй» состоится открытие финала Всероссийского фестиваля молодежной журналистики Time Code. С 17 по 19 октября участников фестиваля ждет творческий интенсив «Социальные мультимедийные коммуникации. Журналист нового времени». Работать с финалистами Time Code будут авторы медиапроектов федеральных СМИ. В составе команды видеомаркетолог Валит Султанов, дизайнер Сергей Черкесов, редактор спецпроектов ИД «КоммерсантЪ» Маргарита Федорова, основатель SMM-продакшена «ЛайкШейр» Елизавета Проскурина, главный стратег агентства Insight Agency и автор программы интенсива Никита Подлипский. Креативная сессия включает лекции, мастер-классы и практикумы.

11:00 в Уральском центре народного искусства (Концертный зал им. Лаврова; пр. Космонавтов, 23) состоится генеральная репетиция юбилейного концерта Уральского государственного академического русского народного хора. Напомним, в этом году творческий коллектив празднует 75-летний юбилей. В честь этого события артисты отправятся в гастрольный тур по городам России, в рамках которого 22 октября выступят на фестивале «Рязанский хоровод» в Рязанской филармонии, а 23 октября – в Концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филармонии. Зрителями генеральной репетиции станут студенты Свердловского колледжа искусств и культуры и учащиеся хореографических школ региона.

В 11:00 в Нижнем Тагиле в ФОКе «Президентский» (пр. Уральский, 65) олимпийские чемпионы Александр Попов и Александр Легков проведут мастер-классы. В торжественном открытии спортивного праздника примут участием новоизбранный глава города Владислав Пинаев и депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников.

В 12:00 на площадке Уральского центра развития дизайна (ул. Горького, д. 4А) состоится торжественное открытие первой международной выставки легкой и текстильной промышленности «Евразийский форум моды». Мероприятие объединит выставочную площадку, деловую программу и сезонные показы дизайнеров проекта «Неделя моды в Екатеринбурге». В открытии примет участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. В 12:30 пройдет круглый стол «Развитие индустрии моды в РФ и Урало-Сибирском регионе» с участием российских и международных экспертов.

В 14:00 в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (пр. Ленина, 33) состоится торжественная церемония инаугурации главы города Владислава Пинаева. В мероприятии примет участие первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. По завершении церемонии состоится пресс-подход.

В 14:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол, посвященный поездке учащихся из уральских школ и вузов в КНР. Заместитель генерального консула Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Сюэ Мяо расскажет, как проходил отбор школьников и студентов для поездки. Преподаватель Института Конфуция Екатерина Зюзина, школьники Анастасия Спирина и Илья Ржаников, студенты Полина Самсонова, Дарья Пылаева и Анна Плещева расскажут о программе пребывания в КНР, поделятся впечатлениями от поездки, выскажут свое мнение о перспективных направлениях сотрудничества между КНР и Свердловской областью.

В 15:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, зал Свободы) Наина Ельцина вручит 90 студентам Уральского федерального университета (УрФУ) свидетельства о получении стипендии первого президента России Бориса Ельцина.

В 17:00 губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет выполнение поручения президента Российской Федерации по созданию мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет в Свердловской области. С докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков.

Екатеринбург. Другие новости 16.10.18

«Автомобилист» потерпел поражение после 18 побед, уступив «Барысу». / Шесть арестов, 160 протоколов: полицейские подсчитали итоги акции 9 сентября в Екатеринбурге. / В сквере Попова оставят старые фонарные столбы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»