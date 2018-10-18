18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18.10.2018, четверг

В 10:00 состоится первый пресс-тур на строительную площадку конгресс-центра, спроектированного в составе МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На вопросы о возведении центра и особенностях концепции здания ответит генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, о планах по использованию конгресс-центра расскажет министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Участники пресс-тура смогут оценить ход строительства, побывать во внутренних помещениях здания, оценить масштабность многофункционального зала. В рамках мероприятия состоится презентация проекта оформления внутренних помещений и навигационной системы. Также участникам пресс-тура представят выбранный вариант медиафасада. Автобус для СМИ отправится в 09:00 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

С 10:00 до 18:00 в технопарке «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится межрегиональный экспертный семинар «Создание федеральной инновационной площадки: от идеи к воплощению». Мероприятие инициировано Министерством просвещения РФ. Участие в нем примут специалисты-практики из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, ХМАО-Югры и ЯНАО. Эксперты обсудят развитие инновационной деятельности в российском образовании, современные подходы в обучении детей и молодёжи по техническим направлениям, которые являются приоритетными для Свердловской области, расскажут об успешных практиках, о том, как получить статус федеральной инновационной площадки. Спикеры: президент союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Наталья Булаева; заместитель директора АНО ИПОП «Эврика» Ольга Устюгова; начальник научно-методического центра содержания образования «Академии социального образования» Ольга Логвинова; начальник отделения политехнического образования Дворца молодёжи Лариса Жильцова; директор Политехнической гимназии Нижнего Тагила Елена Дьячкова и другие.

В 11:00 на Уральском оптико-механическом заводе (Екатеринбург, ул. Восточная, 33б, малый зал заседаний, начало регистрации участников в 09:30) состоится открытое выездное заседание комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей «Эффективное производство: лучшие практики и решения, их применение».

В 12:00 в аэропорту Кольцово (Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, 1, VIP-терминал) состоится круглый стол, посвященный старту реализации на территории Свердловской области проекта «Великие имена России» – конкурса по выбору и присвоению международным аэропортам страны имен великих соотечественников. Участники круглого стола обсудят подробности проекта и расскажут, как будет проходить конкурс на каждом этапе – от выдвижения имен-претендентов до народного голосования. Ожидается, что в работе круглого стола примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, герой Российской Федерации, депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Воронин, председатель региональной общественной организации «Союз композиторов Свердловской области» Александр Пантыкин, члены Общественной палаты Свердловской области, региональных общественных организаций, а также представители экспертного и научного сообществ.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) состоится пресс-показ выставки «Герои. Камнерезные работы уральских мастеров из коллекции семьи Шмотьевых». В экспозиции будут представлены 23 произведения современных уральских камнерезов, созданные в 2010-2018 годах в сложнейшей технике объемной мозаики. Для посетителей выставка будет работать с 19 октября по 20 января 2019 года.

В 14:30 в учебном корпусе УГМУ (Екатеринбург, ул. Ключевская, 17) состоится открытие фотовыставки информационного агентства ТАСС и Уральского государственного медицинского университета «Экспериментатор и испытатель», посвященной экспериментам с участием человека в Институте медико-биологических проблем РАН. В открытии примут участие ректор УГМУ Ольга Ковтун, главный редактор портала «Чердак» Егор Быковский и председатель президиума УрО РАН Валерий Чарушин. На выставке представлены снимки, на которых запечатлены испытатели и экспериментаторы – ученые, врачи.

В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена (Екатеринбург, ул. Чапаева, 5) продюсер и культурный обозреватель радиостанции «Радио России» и «Маяк-Екатеринбург» (ГТРК «Урал») Марина Борисова прочитает лекцию «Катарсис и зеркальные нейроны» – о том, как театральное искусство влияет на зрителей, действительно ли спектакль сродни психотерапии и зачем развивать эмоциональный интеллект.

Екатеринбург. Другие новости 17.10.18

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