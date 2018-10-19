19 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.10.2018, пятница

В 10:00 в Областной клинической больнице №1 (ул. Волгоградская, 185, стационар, 2 этаж) министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подпишут договор-соглашение о сотрудничестве в сфере развития трансплантологии. После подписания Андрей Цветков и Сергей Готье ответят на вопросы журналистов. Также будет предоставлена возможность пообщаться с главным трансплантологом УрФО Наталией Климушевой и пациентами, перенесшими трансплантацию органа и ожидающими пересадки в «листе ожидания».

В 10:00 в Первоуральске (сбор у здания администрации города, ул. Ватутина, 41) свердловское региональное отделение Общероссийского народного фронта проведет выездное мероприятие в рамках проекта «Генеральная уборка». К участию приглашены: студенты «Школы общественных экологических инспекторов ОНФ»; директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков и представители департамента; заместитель главы администрации городского округа Первоуральск по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Артур Гузаиров; предприниматели, планирующие заниматься ликвидацией несанкционированной свалки, на которую жители города пожаловались в ОНФ. Отъезд из Екатеринбурга в 09:00 (сбор у регионального исполкома ОНФ, ул. Хохрякова, 9).

В 11:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) начнется II Форум молодежных организаций Свердловской области «Молодежь выбирает трезвость». В 11:00 на площади перед Дворцом молодежи будет организован флешмоб: участники форума выстроятся в виде слов «Я трезв». Торжественное открытие форума состоится в 12:00. Планируется, что участие в мероприятии примет министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков; первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева. Помимо дискуссионной части в программе форума – награждение наиболее активных участников трезвеннического движения Свердловской области из числа молодежи; подписание «Манифеста трезвости» образовательными учреждениями, молодежными организациями, добровольческими отрядами региона, конкурс слоганов о трезвом и здоровом образе жизни.

В 11:00 в Екатеринбургском театре оперы и балета (пр. Ленина, 46а, декорационный цех, служебный вход будет открыт с 10:30) состоится презентация макета оперы «Три сестры». О художественном решении будущего спектакля расскажет режиссер Кристофер Олден (США); концепцию сценографа Эндрю Либермана представит его ассистент Ираклий Авалиани; с эскизами костюмов представителей СМИ познакомит дизайнер Дороти Люти. Дирижер-постановщик спектакля – Оливер фон Дохнаньи. В качестве почетных гостей и партнеров театра свое присутствие на встрече подтвердили консул по вопросам образования, печати и культуры генерального консульства США в Екатеринбурге Мэтью Томпсон и генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч. На вопросы журналистов также ответит директор театра Андрей Шишкин. Российская премьера оперы Петера Этвеша «Три сестры» пройдет в Екатеринбургском театре оперы и балета 16, 17,18 и 19 мая 2019 года. Опера будет исполнена на русском языке.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная взысканию налоговой задолженности с жителей Свердловской области. Арест имущества, «умные» камеры, снятие денег с банковского счета: каким образом налоговая инспекция совместно с судебными приставами увеличила возврат налоговых задолженностей в региональный бюджет в Свердловской области? Насколько большие штрафы накопились у налогоплательщиков? На эти и другие вопросы ответят: Кристина Кашина, начальник отдела по организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Свердловской области; Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная взаимодействию фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» с муниципалитетами Свердловской области. Директор фонда Елена Короткова и заместитель генерального директора по развитию и проектному управлению ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Надежда Тумакова расскажут об итогах летних смен 2018 года, представят опыт эффективных взаимодействий на примере проекта «Управление развитием территории «Верхняя Салда», выполненном участниками проектной программы фонда «Промышленные вызовы Урала» в августе 2018 года. В завершение пресс-конференции пройдет церемония подписания соглашений с администрациями муниципалитетов. Документы подпишут глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко, заместитель главы администрации по социальной политике Новоуральского городского округа Константин Кутырев, глава городского округа Сухой Лог Роман Валов, начальник управления образования муниципального образования муниципального образования город Ирбит Юлия Лыжина, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный колледж» Ирина Казанцева, и. о. главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Вадим Фасахов, глава Ирбитского муниципального района Алексей Никифоров и начальник управления образования Надежда Черемисина, глава Малышевского городского округа Мария Рубцова и заместитель главы по экономике и социальным вопросам Татьяна Бабайлова, заместитель директора МКУ «Центр развития образования» городского округа Ревда Ксения Торбочкина.

В 14:00 в Екатеринбурге (ул. Речкалова, 1) состоится церемония торжественного вручения ключей от квартир 93 детям-сиротам из Екатеринбурга. Новоселов поздравят уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

В 15:30 в УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, 2 этаж, ауд. 254) пройдет заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», главной темой которого станет назначение даты проведения XXXIV конференции свердловского отделения ЕР. После заседания состоится брифинг с секретарем СРО ЕР Виктором Шептием.

С 18:00 до 20:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) главный трансплантолог России, руководитель ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» академик РАН Сергей Готье прочитает лекцию о проблемах трансплантологии в России и мире «Трансплантация органов: мифы и реальность».

В 18:00 в библиотеке им. В. Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 3 этаж, Литературная гостиная) состоится презентация книги главного редактора газеты «Шалинский вестник» Дмитрия Сивкова «Золотая хозяйка Липовой горы». Сюжет романа представлен как «записки пропавшего журналиста».

Екатеринбург. Другие новости 18.10.18

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