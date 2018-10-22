22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.10.2018, понедельник

В 11:00 в Центре международной торговли (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, 2 этаж) состоится открытие Первого охотничьего форума, в рамках которого пройдет выездное заседание экспертного совета Государственной думы РФ по законодательным аспектам охотохозяйственной деятельности и противодействию браконьерству на территории Российской Федерации. В церемонии открытия форума и работе совета примут участие: первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов; член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Максим Щаблыкин; заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрей Филатов; заместитель президента ассоциации Росохотрыболовсоюз Андрей Сицко и члены экспертного совета Госдумы по законодательным аспектам охотохозяйственной деятельности и противодействию браконьерству на территории РФ. В 11:50 экспертный совет начнет работу. Эксперты намерены обсудить вопросы установления социальных гарантий лицам, осуществляющим федеральный государственный охотничий надзор, рассмотреть сроки действия охотничьего билета и размер налогового сбора при его выдаче и законопроект об исчислении крупного и особо крупного размера ущерба по статье УК РФ «Незаконная охота». В ходе заседания будут рассмотрены и другие вопросы противодействия браконьерству.

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке детского клуба «Родонит» (ул. Прониной, 35) состоится открытие сборов и торжественное построение спасателей-кинологов. 16 кинологических расчетов из Свердловской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа пройдут аттестацию – испытания в природной и техногенной среде. В программе первого дня: проверка собак-спасателей на послушание и ловкость (горка, качели с горизонтальной лестницей, тоннель, подвижный бум); поиск в течение 20 минут в лесу трех «пострадавших».

В 13:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 36, колонный зал) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в торжественной церемонии вручения гражданам Свердловской области государственных наград РФ, наград президента РФ и наград Свердловской области. В числе награждаемых – начальник обогатительной фабрики СУМЗа Василий Рыжанков, вальцовщик холодного металла КУМЗа Владимир Черноскутов, заведующая отделом культуры Новоуральска Ирина Шаповалова, электросварщик ручной сварки МЗИК им. М. И. Калинина Михаил Лопатин, водитель автомобиля транспортного управления «Уралэлектромеди» Николай Начинов. Уральцы будут награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Медалью ордена «Родительская слава» в ходе торжественной церемонии будут награждены Алексей и Ольга Кузьминых, воспитывающие шестерых детей, а также Николай и Любовь Шкуратовы, родители пятерых детей. Также будут вручены и другие государственные награды.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. В повестке в числе прочих вопрос о внесении изменений в региональный бюджет на текущий год.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

В 15:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) глава региона Евгений Куйвашев проведет первое заседание регионального организационного комитета по вопросам подготовки и обеспечения проведения в 2019 году Глобального саммита производства и индустриализации в Свердловской области (GMIS-2019). Ожидаются выступления заместителя директора, руководителя дирекции международных проектов фонда «Росконгресс» Дмитрия Михайлова с сообщением о готовности оператора к проведению саммита, генерального директора Уральского выставочного центра Игоря Данилова и генерального директора компании «Синара-девелопмент» Тимура Уфимцева, которые доложат о готовности конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова выступит с докладом о ходе подготовки правительства Свердловской области к проведению GMIS-2019. Также запланированы выступления министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова и исполнительного директора аэропорта Кольцово Андрея Пискунова о подготовке транспортной инфраструктуры Екатеринбурга к приему участников Глобального саммита.

В 15:00 на площадке ООО «Юниформ Ателье» (Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 3б) министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин проведет выездное совещание на тему развития легкой промышленности на Урале. Запланирована экскурсия по предприятию и брифинг министра и директора Shishkin Uniform Atelier Дмитрия Шишкина на тему инноваций в легкой промышленности Свердловской области, создания высокотехнологичных швейных производств и перспектив кастомизации в отрасли.

Екатеринбург. Другие новости 21.10.18

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