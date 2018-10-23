23 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.10.2018, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая снижению загрязненности воздуха в Свердловской области. Загрязненность воздуха в Екатеринбурге снизилась: за счет чего городу удалось покинуть «антирейтинги»? Какие технологии внедряют предприятия, находящиеся поблизости от города-миллионника, для снижения вредной нагрузки на атмосферу? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области; Оксана Банникова, начальник центра по мониторингу окружающей среды Свердловскгидромета; Алексей Дронов, управляющий директор ПНТЗ; Любовь Гутникова, главный эколог «Уралэлектромеди».

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике. Депутаты рассмотрят в числе прочего закона о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге на территории неэксплуатируемого здания (ул. Летняя, 2) в рамках сборов спасателей-кинологов УрФО пройдет очередной этап конкурса – поиск в течение 20 минут «пострадавших» из-под завалов.

В 11:00 в Сухоложской районной больнице (Сухой Лог, ул. Горького, 10) с участием министра здравоохранения Андрея Цветкова состоится торжественное открытие «бережливой поликлиники». Министр посетит паллиативное отделение, а также стационар больницы.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в аэропорту Кольцово в зале ожидания в зоне вылета внутренних авиалиний волонтеры проекта «Великие имена России» начнут работу по сбору предложений имен исторических личностей, которыми могут назвать аэропорт.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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