24 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

24.10.2018, среда

В 10:00 в филиале Росбанка (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 41) пройдет тестирование технологии сбора биометрических данных для удаленной идентификации граждан. В мероприятии примут участие директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге Ирина Шипова и руководитель департамента прикладных проектов Екатеринбургского филиала МРФ «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

В 10:00 в Екатеринбургском центре по охране и использованию исторического и культурного наследия (ул. 8 Марта, 34) в рамках визита делегации Республики Татарстан – представителей комитета по охране объектов культурного наследия начнется пленарное совещание с участием делегатов и представителей регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. С приветственным словом выступят начальник управления Евгений Рябинин, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана Иван Гущин.

В 10:00 на полигоне «Свердловский» пройдет военно-патриотическое мероприятие. Отъезд в 08:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора).

В 10:00 на сельхозпредприятии ООО «Картофель» ( Сысертский район, поселок Октябрьский, ул. Октябрьская, 1, угол Арамильской дороги и ул. Свердлова) министерство АПК и продовольствия Свердловской области организует пресс-тур, посвященный завершению уборочной кампании. Экскурсию по полям и производственным площадкам предприятия проведет директор Анатолий Картузов. По окончании пресс-тура заместитель министра АПК и продовольствия Артем Бахтерев расскажет об итогах уборочной кампании в регионе. Автобус для СМИ отправляется от резиденции губернатора в 09:00 (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросу подготовки медицинских кадров в Свердловской области. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и ректор Медицинского университета Ольга Ковтун обсудят целевой набор за счет средств бюджета Свердловской области, кадровую политику в профильных учреждениях, а именно дефицит кадров в области и профицит в Екатеринбурге, расскажут о трудоустройстве выпускников УГМУ.

В 11:15 в школе № 7 Екатеринбурга (ул. Куйбышева, 100а) в рамках недели безопасности в образовательных организациях Екатеринбурга пройдет пресс-тур. Спикерами выступят начальник управления образования Октябрьского района Евгения Мышкина, директор школы № 7 Никита Гирфанов, представитель силовых структур, школьники.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу проверок учебных заведений Свердловской области. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич, начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин, доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов расскажут о начале проверок в учебных заведениях области, о сроках их проведения, пояснят, какие показатели будут проверяться, а также, какие ведомства будут участвовать в проверках.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в гимназии № 202 (Екатеринбург, ул. Заводская, 45) состоится презентация проекта выпускника фонда «Золотое сечение» Даниила Новика, который получил золотую медаль на Международной выставке юных изобретателей (International Exibition for Young Inventors – IEYI-2018), прошедшей в Дели. Школьник представит свое изобретение «Нейк-адаптивный нейротренажер» журналистам, а также независимым уральским экспертам. Участниками встречи станут и другие выпускники фонда, чьи проекты также были отмечены на международном уровне.

В 15:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция заместителя председателя Центрального банка РФ Владимира Чистюхина. Зачем Банк России пересматривает тарифный коридор? Из каких параметров будет формироваться индивидуальный тариф для каждого водителя? Как изменится средний тариф в регионах по предварительной оценке? Когда предложения вступят в силу? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 17:30 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнутся мероприятия, посвященные открытию V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech. В 17:30 с участием первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, генерального директора союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова пройдет обход выставочного павильона, проверка готовности к старту чемпионата; в 18:00 состоится пресс-конференция (пресс-центр между павильонами № 3 и № 4); в 19:00 – начало торжественной церемонии открытия (павильон № 2). Автобус для СМИ отправится в 16:15 от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23).

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

В России составили рейтинг самых пьющих городов. / Жители Алапаевска обсуждают жестокое убийство с расчленением: «Мужчину убила сестра». / На ПНТЗ запустили автоматизированную систему мониторинга чистоты воздуха. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»