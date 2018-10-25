25 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

25.10.2018, четверг

С 8:00 до 18:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) пройдут основные соревнования V Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2018, с 10:00 до 18:30 будут работать проектно-аналитические сессии. В 10:00 состоится заседание совета при губернаторе Свердловской области по реализации проекта «Уральская инженерная школа» (павильон № 4, зал № 6) с участием первого вице-губернатора региона Алексея Орлова, министра общего и профессионального образования Юрия Биктуганова, министра промышленности и науки Сергея Пересторонина.

В 8:30 от Дома правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1) отправится пресс-тур в рамках визита на Средний Урал генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина. Руководитель фонда совместно с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым и главой Екатеринбурга Александром Высокинским посетят инфраструктурные объекты города. Первый из них – многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина, которому будет присвоен статус «Дом образцового содержания». Второй объект – Западная фильтровальная станция ЕМУП «Водоканал». Предприятие будет награждено дипломом и знаком отличия «Знак качества ЖКХ». По окончании торжественных мероприятий состоится пресс-подход Константина Цицина и Александра Высокинского.

В 10:00 исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основной вопрос повестки – проект закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С докладом выступит заместитель губернатора – министр финансов региона Галина Кулаченко.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

С 11:00 до 12:00 руководитель СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Богинский проведет личный прием граждан в Первоуральске (городской следственный отдел, ул. Медиков, 7в, строение 1).

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная открытию уральской электронной таможни и празднованию Дня таможенника. 25 октября в России стартует новый этап таможенного администрирования – открытие первых электронных таможен. Первой откроется Приволжская электронная таможня, а спустя несколько часов – Уральская и Северо-Кавказская. Начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов расскажет о старте работы УЭТ, о функциях и кадровом составе нового ведомства.

В 13:00 в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится церемония награждения победителей областного конкурса работ среди школьников 8-11 классов общеобразовательных учреждений Свердловской области по теме «История моей семьи в истории родного края». Организатором конкурса является Управление архивами Свердловской области, мероприятие пройдет при поддержке регионального министерства общего и профессионального образования.

С 13:30 до 15:00 в Управлении по конвоированию ГУФСИН России по Свердловской области (Первоуральск, ул. Горького) пройдет конкурс «Лучший наставник» среди сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области. Конкурсанты сдадут тесты на знание законодательных актов и специальной подготовки, зачеты по физической, строевой и огневой подготовке.

В 18:30 в Первоуральске (сбор на ул. Ватутина, 72) представители Регионального фонда капитального ремонта Свердловской области совместно с судебными приставами-исполнителями Первоуральского районного отдела УФССП России по Свердловской области проведут рейд по квартирам неплательщиков взносов на капитальный ремонт. Всего инспекторы посетят 10 квартир, долги собственников которых по оплате взносов варьируются от 20 до 40 тысяч рублей.

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