Дополнение к анонсам

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвящённая охране объектов, квартир и имущества граждан в Свердловской области. Дачный сезон и период отпусков привели к всплеску квартирных краж: как изменились подходы домушников? Какие технологические новшества сегодня используются для охраны объектов и имущества? Какова раскрываемость преступлений? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Гречишников, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области; Сергей Деев, заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области.

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