26 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.10.2018, пятница

В 08:30 на площади КРЦ «Арена-Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90) будет проведен гарнизонный строевой смотр и развод нарядов Росгвардии и полиции, задействованных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. В мероприятии примут участие руководители Управления Росгвардии по Свердловской области, представители МВД и администрации города Екатеринбурга. В ходе мероприятия будет проверена готовность правоохранителей к действиям по предназначению. Также будет проведена церемония награждения сотрудников Росгвардии и полиции, отличившихся при выполнении служебных и боевых задач. Музыкальное сопровождение мероприятия будет обеспечивать военный оркестр Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В 09:30 на передвижном пункте весового контроля Ространснадзора (75 км Екатеринбургской кольцевой автодороги, на площадке отдыха) будет произведено контрольное измерение и взвешивание двух транспортных средств на подкладных весах. Затем эти же автомобили проедут через автоматические пункты весогабаритного контроля на 22 км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. После проезда транспорта участники комиссии продолжат работу в Управлении автодорог (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203), где сверят показания, полученные на весах Ространснадзора и автоматических пунктах. В работе комиссии примут участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев, заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Олег Мелехов, директор ЗАО ВИК «Тензо-М» (производитель оборудования) Михаил Сенянский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх и представители ассоциаций перевозчиков.

В 12:00 в читальном зале Центра документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург, ул. Пушкина, 22) состоится открытие выставки архивных документов, посвященной 100-летию образования Российского коммунистического союза молодежи – ВЛКСМ. На выставке будут представлены подлинники уникальных архивных документов; фотографии и артефакты, иллюстрирующие жизнь комсомола за 100 лет его истории. В 16:00 открытие выставки архивных документов состоится также в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

В 12:30 в Театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственной системы здравоохранения Свердловской области. На празднование приглашены ветераны отрасли, представители медицинских династий, заслуженные врачи и отличники здравоохранения. В рамках мероприятия состоится награждение государственными и областными наградами лучших представителей профессии.

В 13:20 на площади перед УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) пройдет празднование 98-летия вуза. Студенты 13 институтов университета устроят хоровод и чаепитие с 80-килограммовым тортом. В честь праздника в главном корпусе УрФУ откроют экспозицию с праздничными елками, и каждый, кто хочет поздравить вуз, может положить подарок или оставить пожелание в подарочной коробке под елкой.

В 16:00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке (Екатеринбург, ул. Бардина, 28) состоится церемония награждения победителей международного литературного конкурса малой прозы «Этноперо». В этом году за победу в нем соревновались участники из 15 стран. Всего на конкурс было представлено 286 работ.

Екатеринбург. Другие новости 25.10.18

«Автомобилист» одержал 21 победу в 22 матчах КХЛ. / Команда ЕВРАЗа на чемпионате рабочих hi-tech-профессий WorldSkills: «В 2024 году инженерия возродится» (ФОТО). / «Уральские авиалинии» удваивают количество рейсов из Екатеринбурга в Тбилиси. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»