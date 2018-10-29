29 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.10.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге (ул. 40-летия Комсомола, 24) в рамках празднования 100-летия комсомола произойдет закладка первого камня будущей аллеи, посвященной памятной дате и истории завода ЖБИ имени Ленинского комсомола, которая расположится вдоль улицы 40-летия Комсомола рядом со строящимся жилым комплексом «Восход». На этом мероприятии будут присутствовать почетные гости: комсорг ЦК ВЛКСМ на Всесоюзной стройке Свердловского завода ЖБИ Александр Тизяков, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ Михаил Матвеев. Также приедут гости из Чехии, которые ранее были секретарями молодежных организаций в Западно-Чешской области. Среди гостей будут и ветераны – работники завода ЖБИ, приехавшие по комсомольским путевкам строить его в 1953 году.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная презентации Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в университет». Проректор по общим вопросам МГИМО МИД России Артём Мальгин, руководитель олимпиады «Кандидат в университет» МГИМО Гюнай Абилова и российский писатель Виктор Ерофеев расскажут об олимпиаде, о сроках и правилах участия.

В 14:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, зал № 8а, 5 этаж) состоится вынесение приговора по делу о контрабанде наркотиков из США и Германии. На скамье подсудимых трое уральцев – Василий Иванов, Аксель Борисов и Антон Лобанов. Как полагает следствие, мужчины были членами организованной преступной группы и пытались получить партии наркотиков по почте. Мужчинам вменяют по 10 преступных эпизодов. Судья: Ладин Александр Максимович.

В 14:00 в Екатеринбурге на Вознесенской горке состоится торжественный митинг, посвященный 100-летию Ленинского комсомола и церемония возложения цветов к памятнику комсомолу Урала. В митинге примут участие представители КПРФ, ЛКСМ РФ, РСМ, ветераны комсомола, школьники. В ходе митинга планируется закладка капсулы времени с посланием молодежи и комсомольцам 2030 года, возложение цветов к памятнику.

С 16:30 до 17:30 в Екатеринбурге на улице Вайнера (между пр. Ленина и ул. Малышева) пройдет акция «УДАР: как распознать инсульт», приуроченная ко Всемирному дню борьбы и инсультом. Волонтеры раздадут информационные материалы и напомнят жителям города о том, как распознать признаки инсульта.

В 17:00 в ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный вечер «Встреча поколений», посвященный 100-летию комсомола. Участниками мероприятия станут делегации из 85 муниципалитетов.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.18

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