30 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.10.2018, вторник

В 09:00 на полигоне «Свердловский» (Екатеринбург, ул. Симферопольская, 1) состоится открытие совместного учения миротворческих сил государств – членов Организации договора коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2018». В учениях примут участие воинские контингенты из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям этих стран, представители Международного комитета Красного Креста. В ходе маневров миротворцы отработают действия по осуществлению контроля за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности, задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак международных террористических организаций, а также отработают выполнение задач по противодействию массовым беспорядкам. Общая численность участников учения составит около 1,3 тысячи человек, будет задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. По вопросу о внесении изменений в бюджет области на 2018 год выступит министр финансов региона Галина Кулаченко; с докладом «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области» выступит депутат заксобрания Илья Гаффнер. Всего будет рассмотрено 34 вопроса.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. С докладами об исполнении бюджета за 2018 год и о формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период перед депутатами выступит и. о. начальника департамента финансов администрации города Анна Турунцева; по вопросу «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября 2005 года № 14/3 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования «город Екатеринбург» выступит и. о. председателя земельного комитета администрации города Геннадий Денисов; будут рассмотрены и другие вопросы.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная участию Свердловской области во всероссийской «Ночи искусств». Всероссийская «Ночь искусств» охватит рекордное количество площадок в Свердловской области: какие концерты посетить? Какие полуночные экскурсии пройдут в городах Урала? На эти и другие вопросы ответят: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера; Марина Боровкова, директор Уральского центра народного искусства; Михаил Сафронов, директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей России. В начале пресс-конференции перед журналистами выступят артисты Уральского государственного театра эстрады, которые представят фрагмент программы «Ночи искусств».

В 12:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 78) начнутся мероприятия, посвященные Дню народного единства. В 12:00 состоится подведение итогов Областного инклюзивного конкурса на лучшую патриотическую речевку (кричалку), посвященную Дню народного единства. На конкурс представлено 18 работ из 7 городов Свердловской области. Участники конкурса – люди с инвалидностью и без, всего 78 человек: 37 детей с проблемами зрения, 30 взрослых с различными видами инвалидности и 11 волонтеров (педагоги и дети из муниципальных детских садов, библиотекари из Свердловской области, студенты высших учебных заведений).

В 14:00 на Уральском турбинном заводе (Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18, сбор в 13:30) в рамках празднования 80-летнего юбилея УТЗ состоится подписание соглашения с компанией «Теплоэнергоремонт». В 14:40 состоится открытие памятника турбине Т-100. Мероприятия пройдут с участием и. о. министра промышленности и науки Свердловкой области Игоря Зеленкина, заместителя главы Екатеринбурга Владимира Боликова, представителей иностранных и российских компаний: Белэнерго, Минскэнерго, Павлодарэнерго, Мосэнерго, Интер РАО, ТГК-16, Квадра, АГК-1, Фортум и других. В 16:00 состоится торжественное собрание. Лучших работников от имени главы региона поздравит вице-губернатор Павел Креков.

В 16:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) состоится презентация выставочного проекта «Фабрика счастья», подготовленного к 85-летию Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Планируется, что участие в церемонии открытия примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 19:00 в «Доме печати» (Екатеринбург, пр. Ленина, 49) пройдет очередной отборочный концерт фестиваля «Старый новый рок». Участники: «Шатуны», «Прайd», Summer sun, Sahara Camels, «Тюлени».

В 19:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) пройдет финал премии «Женщина года – 2018». В конкурсе примут участие 60 номинанток. Перед началом мероприятия состоится пресс-подход финалисток и организаторов мероприятия.

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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