31 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

31.10.2018, среда

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов посетит с рабочим визитом Каменск-Уральский. В программе: осмотр объектов социальной сферы, знакомство с ходом строительства и реконструкции учебных заведений, стадионов, городского парка и других объектов, а также участие в торжественном пуске участка декомпозиции после реконструкции филиала «Русал Каменск-Уральский» АО «Русал Урал». Автобус для СМИ отправится в 08:00 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 10:00 в свердловском заксобрании (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание совета СРО «Депутатская вертикаль», которое проведут председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. Участие в совете примут председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев и председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова. В повестке заседания – обсуждение нескольких законопроектов, в том числе о реализации судебной реформы в части совершенствования законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства; о проекте федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о географических указаниях); об уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства, в том числе в интернете (так называемые «лайки» и «репосты») по проектам федерального закона, внесенным президентом РФ («О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации»); о ходе работы по установлению административной ответственности за нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня народного единства в Свердловской области. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, исполнительный директор Свердловского областного отделения Российского союза боевых искусств Дмитрий Путилин и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской Епархии Даниил Рябинин расскажут об истории и традициях праздника, объявят программу мероприятий Дня народного единства в Свердловской области. В частности, поделятся информацией о подготовке праздничного митинга, Большого этнографического диктанта, Фестиваля национальных культур.

В 11:00 в Новой Ляле (ул. К. Маркса, 2а) состоится торжественное открытие нового детского сада на 150 мест. Планируется, что участие в мероприятии примет министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

В 14:00 во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» (Екатеринбург, ул. Олимпийская Набережная, 3) состоится торжественное открытие Кубка Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвященного памяти воина-афганца, Героя Советского Союза Ю. Исламова. В турнире, который приурочен ко Дню военного разведчика, примут участие более 70 спортсменов округа. Завершится турнир 1 ноября.

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