1 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

01.11.2018, четверг

С 10:00 до 11:00 в администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 3 этаж, ауд. 339) в рамках Третьего налогового форума пройдет мастер-класс: «Особенности налогообложения малых и средних производственных предприятий». Организаторы форума – администрация города и Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области

В 10:00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке (Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28) начнет работу книжная экспозиция «Единый народ – единая история», подготовленная ко Дню народного единства. На выставке будут представлены издания из фонда, посвященные переломному периоду русской истории, освещающие события Смутного времени. На выставке свердловчане могут подготовиться к культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2018», которая пройдет 2 ноября.

В 10:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Лидер» (г. Березовский, ул. Спортивная, 7) состоится дружеский волейбольный турнир, в котором примут участие четыре сборные команды, состоящие из сотрудников правоохранительных органов и школьников четырех местных школ. В состязании примут участие сотрудники следственного отдела по г. Березовский СК России по Свердловской области, прокуратуры города, суда и местного отдела полиции. В каждой команде будет по три сотрудника органов правоохраны и три школьника. Турнир пройдет по круговой схеме.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке экспертами тенденций рынка недвижимости. Рынок недвижимости переживает подъем спроса: ожидают ли эксперты замедления ипотечного кредитования и сокращения ввода жилья в 2019 году? Какие законодательные изменения могут затормозить спрос? Как меняется потребительское поведение на фоне колебания ипотечной ставки? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Долгов, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области; Любовь Торопицына, начальник управления ипотечного кредитования УБРиР; Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал»; Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синары-девелопмент».

В 12:00 в поселке городского типа Бисерть (ул. Ленина, 63) состоится торжественное открытие реконструированных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» дворовых территорий на ул. Ленина, 63, и ул. Западной, 2. В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, глава городского округа Валентина Суровцева, председатель местной думы Алена Братухина, жители поселка, представители подрядной организации.

В 12:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная старту голосования за столицу «Тотального диктанта». Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, городской координатор проекта Ксения Семенюк и директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова расскажут о ходе голосования за столицу ТД, о значении этого мероприятия для региона, в том числе в преддверии выбора места проведения «Экспо-2025», а также о подготовке к диктанту в Екатеринбурге, об ожидаемом количестве участников и площадках.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится окружное совещание «Экологические риски для здоровья населения в субъектах Российской Федерации: виды, актуальные проблемы и практика управления».

В 16:00 на футбольном поле «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург, ул. Кирова, 40) состоится тренировка игроков мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара», которые выиграли серебро в составе национальной сборной на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Свердловские футболисты Кирилл Яруллин, Максим Окулов, Павел Сысолятин и Павел Карпов входят в состав юношеской олимпийской сборной по мини-футболу. Они расскажут, как им досталась победа на международном турнире, как проходят тренировки чемпионов и поделятся планами.

Екатеринбург. Другие новости 31.10.18

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