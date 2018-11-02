2 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

02.11.2018, пятница

В 12:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Тургенева, 4, Демидовский зал) пройдет «Большой этнографический диктант». Текст диктанта включает 30 тестовых заданий: 20 федеральных вопросов и 10 региональных. Время выполнения заданий – 45 минут.

В 12:00 в музее «Россия – Моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) 50 учащихся вступят в ряды Российского движения школьников (РДШ) и «Юнармии». В торжественной церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов.

В 12:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится торжественное открытие фестиваля «Урал объединяет народы», посвященный Дню народного единства. В 10:00 начнутся мастер-классы «Промыслы и ремесла народов Урала».

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится встреча Анатолия Марчевского с представителями СМИ, посвященная событиям, происходящим вокруг Екатеринбургского цирка. Народный артист России Анатолий Марчевский выступит перед журналистами с заявлением о статусе Екатеринбургского цирка и о своем видении сложившейся ситуации.

В 14:00 в Театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) начнется празднование 90-летия Свердловской областной клинической психиатрической больницы (ГБУЗ СО «СОКПБ»), первой в Екатеринбурге специализированной больницы для пациентов с психическими расстройствами. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Андрей Цветков.

В 14:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Свердловского отделения СТД РФ (ВТО), генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов и директор, художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда расскажут о подготовке к проведению мероприятия, о программе и участниках фестиваля, поделятся информацией о количестве площадок. Фестиваль «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 15 ноября.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.18

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