6 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.11.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 2 этаж, зал № 3а) продолжится рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора по делу «очкарик против качка» на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга Владиславу Рябухину. Процесс продолжится со стадии прений сторон. Судья: Боровкова Светлана Васильевна.

В 11:00 в гордуме пройдет заседание комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция «Мошеннические схемы: статистика правонарушений, раскрытие преступлений, профилактика», посвященная ситуации с мошенничеством в Екатеринбурге за 9 месяцев 2018 года. Начальник отделения по борьбе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатеринбургу Игорь Каргаполов и начальник отдела по расследованию мошенничеств и иных хищений, совершенных организованными группами СЧ СУ УМВД России по Екатеринбургу Наталья Кудрявцева сообщат о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества в Екатеринбурге, опишут ситуацию в сфере интернет-мошенничества, представят статистические данные и меры ответственности, а также дадут рекомендации, как обезопасить себя от преступников.

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

безопасности жизнедеятельности населения. В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству и вопросам общественной безопасности. В повестке – рассмотрение изменений в законы: о гербе и флаге Свердловской области, о противодействии коррупции и о профилактике безнадзорности, а также принятие заключения комитета на проект областного бюджета-2019.

В 15:00 губернатор Евгений Куйвашев вручит ключи от квартир пайщикам жилого комплекса «Первый Николаевский» (Екатеринбург, ул. Готвальда, 22), строительство которого началось в 2010 году, но было остановлено. В церемонии примут участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, директор группы компаний «Принцип» Геннадий Черных.

В 16:30 на площадке Территориального центра медицины катастроф (Екатеринбург, ул. Малопрудная, 6) губернатор Евгений Куйвашев примет участие в церемонии вручения передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, автомобилей скорой помощи повышенной проходимости и передвижного медицинского комплекса «Стоматология» руководителям медицинских учреждений Свердловской области.

В 18:00 в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3) состоится открытие Кубка России по тхэквондо (ИТФ). Бороться за награды престижных российских соревнований будут около 500 спортсменов. В качестве почетного гостя на турнир приглашены президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Сергей Сейранов, первый вице-президент Федерации тхэквондо России (ИТФ), обладатель IX дана профессор Юрий Калашников, председатель Федерации тхэквондо ИТФ Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, министр физической культуре и спорту Свердловской области Леонид Рапопорт. Бои будут проходить в ДИВСе 6 и 7 ноября с 09:00 до 20:00. Будет разыграно 62 комплекта медалей и 48 кубков.

В 19:00 в «Доме печати» (Екатеринбург, пр. Ленина, 49) пройдет очередной отборочный концерт фестиваля «Старый новый рок». Участники: «Ротврот», Via Avtozagar, «Оставь себе», «Там тепло», Magical Marginals.

Екатеринбург. Другие новости 05.11.18

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