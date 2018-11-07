7 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.11.2018, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 10:00 в Екатеринбурге от офиса Ростелекома (Луначарского, 134 б) отправится пресс-тур, посвященный итогам реализации федерального программы по устранению цифрового неравенства» (УЦН) на территории Свердловской области в 2018 году. Участники пресс-тура побывают в деревне Корзуновка Ачитского района (около 180 километров от Екатеринбурга). Итоги совместной работы, проделанной за 2018 год, подведут директор Департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Екатеринбургского филиала МРФ «Урал» ПАО Ростелеком Андрей Попов.

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке УРГЭУ (ул. 8 марта, 62, ауд. 162) стартует бесплатный курс для людей старшего возраста «Прививаем культуру финансовой грамотности».

На первом занятии «Экономия для жизни» слушатели узнают, как правильно сберегать средства, как получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих трат. Также пожилые люди получат специально для них разработанный комплект учебной литературы.

В 11:00 в Екатеринбурге на площадке «Титановой долины» состоится выездное заседание комитета заксобрания по промышленной политике. Оно продолжится в 14-00 в здании заксо. Депутаты заслушают гендиректора ОЭЗ Артемия Кызласова, а также примут заключение на проект областного бюджета-2019.

В 12:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 14:00 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению

В 16:40 в Екатеринбурге свердловское отделение «Левого фронта» проведет акцию, посвященную годовщине Октябрьской революции.

В18:00 стартует шествие КПРФ, посвященное годовщине ВОСР. Сбор колонны начнется в 17.30 у здания екатеринбургского Главпочтамта. Участники акции дойдут до памятника Ленина на Площади 1905 года, где в 18.30 начнется праздничный митинг.

Екатеринбург. Другие новости 06.11.18

Проект нового биатлонного центра в Екатеринбурге обойдется в 168 миллионов рублей. / В Екатеринбурге резко похолодает к выходным. / «Качок» и «Очкарик» снова в суде: признания об участии диаспоры и попытка изменить приговор (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»