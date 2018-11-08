8 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.11.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в УрГЭУ (ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, аудитория 150) состоится II научно-практический форум «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления».

В 10:05 в Екатеринбурге в гордуме пройдет заседание комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге в заксо (зал, 3 этаж) пройдет заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в Екатеринбурге в заксо (зал, 4 этаж) пройдет заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 12:00 в Екатеринбурге в заксо (зал, 5 этаж) пройдет заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в Екатеринбурге в заксо (зал, 4 этаж) пройдет заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная 85-летию Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Генеральный директор СТМК Михаил Сафронов, солистка СТМК, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария Виненкова и солистка СТМК Татьяна Мокроусова расскажут об истории театра, о выдающихся актерах, озвучат итоги предыдущего сезона и планы на предстоящий, также огласят программу запланированных мероприятий к юбилею Свердловского театра музыкальной комедии.

В 13:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню качества. Руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева, руководитель испытательной лаборатории ФБУ «Уралтест» Евгений Сысуев и заместитель руководителя органа по сертификации, начальник отдела подтверждения соответствия ФБУ «Уралтест» Наталья Токунова озвучат информацию о количестве обращений граждан, расскажут, на качество каких товаров чаще всего жалуются свердловчане, пояснят, какой надзор за качеством товаров и услуг осуществляется в Свердловской области. Также поделятся информацией о федеральном проекте «Национальная система сертификации».

В 16:00 в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19, актовый зал, 2 этаж) состоится XXXIV Конференция регионального отделения Партии. В повестке два вопроса: избрание делегатов на съезд партии «Единая Россия» в Москве и ротация в региональном политсовете.

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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