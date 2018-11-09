9 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

09.11.2018, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге состоится выездное заседание комиссии ЕГД по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты посетят полигон твердых бытовых отходов «Северный» (Верхняя Пышма), полигон «Широкореченский» (Верх-Исетский район). Отъезд участников от здания администрации (со двора) в 10.00.

В 11:00 в Екатеринбурге на малой сцене ТЮЗа состоится творческая встреча с режиссёром-хореографом Сергеем Землянским, который сейчас работает над постановкой спектакля «Кот в сапогах». Премьера спектакля в необычном для драматической труппы жанре – «сказка без слов» – состоится 5 и 6 декабря.

В 11:00 в Уральском государственном аграрном университете (Тургенева, 23, 2 этаж, актовый зал) начнется межрегиональная конференция овощеводов и садоводов «Достижения науки – садоводам Урала», посвященная 10-летию Уральской школы садоводства и огородничества. На мероприятии будут представлены инновационные разработки в области овощеводства, садоводства, грибоводства, защиты растений и многое другое. В конференции примут участие ведущие селекционеры России, специалисты ведущих научных учреждений Уральского региона. В холле актового зала будет представлена выставка достижений уральских садоводов и овощеводов «Дары Осени-2018».

В 14:00 в Екатеринбурге в региональном ресурсном центре в сфере культуры и художественного образования (ул. 8 Марта, 24) состоится торжественная церемония вручения стипендий и премий губернатора Свердловской области учащимся, педагогам и руководителям образовательных учреждений в сфере культуры и искусства. Конференция «Достижения науки – садоводам Урала» и выставка достижений уральских садоводов и овощеводов в Уральском государственном аграрном университете

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

Слух дня: замену Глацких нашли в УрФУ. / Глацких уволили с партийного поста в ЕР. / Праймериз ЕР по довыборам в заксо пройдут по открытой модели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»