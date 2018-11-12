12 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.11.2018, понедельник

В 10:00 в Екатеринбурге на площадке Свердловского областного медицинского колледжа (Сиреневый бульвар, 6) пройдет Олимпиада по финансовой грамотности среди граждан пожилого возраста. В Олимпиаде примут участие слушатели Школ пожилого возраста по направлению «Финансовая грамотность» и специалисты учреждений социального обслуживания Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (ул. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная новому специальному докладу Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Участники пресс-конференции: Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области

В 12:30 в Екатеринбурге в Ельцин-центре (ул. Бориса Ельцина, д. 3) состоится пресс-конференция, посвященная Общероссийскому форуму «Города России 2030: цифровое будущее». В мероприятии примут участие Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь. Третий Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее» пройдет в Екатеринбурге 14-15 ноября 2018 года. Мероприятие организовано Администрацией города Екатеринбурга совместно с Союзом российских городов и Ассоциацией «Города Урала» при поддержке Правительства Свердловской области.

В 13:00 в Ревде ОНФ организует экскурсию на Среднеуральский медеплавильный завод для учеников 9-11 классов. Экскурсия проводится в рамках всероссийской акции «Неделя в профессии». Планируется, что во время гостевого тура школьники смогут познакомиться с инженерными профессиями, особенностями работы на промышленном предприятии, узнать о необходимых навыках для получения рабочих специальностей. Гостям покажут территорию завода и проведут лекцию в Музее трудовой славы.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная III Международному фестивалю инклюзивного искусства «Inclusive art». О поддержке проектов некоммерческих организаций расскажет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. В мероприятии примет участие также руководитель организации «Благое дело» Вера Симакова, которая расскажет обо участниках и программе фестиваля. Напомним, в его заочном этапе приняли участие более 100 коллективов и исполнителей из 10 стран.

С 15:00 до 19:00 в Екатеринбурге возле администрации Железнодорожного района по адресу: улица Мельковская, 7 будет работать мобильный пункт приема опасных бытовых отходов.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.18

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