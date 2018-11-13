13 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.11.2018, вторник

В 09:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню слепых. Начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной политики Свердловской области Татьяна Любушкина, председатель Свердловской областной организации ОООИ «ВОС» Мавзиля Юдина, вице-президент организации «Белая трость» Михаил Войцеховский, генеральный директор ООО «Производственная компания «ЭПОС» Ольга Егорова, генеральный директор ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» Людмила Бобкова расскажут о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства и самореализации инвалидов по зрению в Свердловской области, поделятся статистикой о количестве незрячих граждан в области на данный момент, объявят программу мероприятий ко Всемирному дню слепых.

В 10:00 в Екатеринбурге в гордуме состоится очередное заседание городской думы.

В 10:00 в Екатеринбурге пройдет заседание Законодательного Собрания Свердловской области. Намечается, что на заседании в первом чтении будет рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

В 10:30 в Екатеринбурге в Доме правительства состоится торжественное открытие проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Семинар станет частью проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, который реализуется Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам национальностей во всех федеральных округах.

В 10:30 состоится церемония поднятия флага и открытия Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге, в которой примет участие министр внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов. Сбор прессы: ул. Карла Либкнехта, 22 возле флагов государств.

В 11:00 в Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева и Вайнера состоится флеш-моб в поддержку инклюзивного взаимодействия. Незрячие будут гулять со зрячими людьми, которым завяжут глаза (встреча у входа в «Гринвич»). В 12:00 пройдут мероприятия в «Галерее в темноте» (ТЦ «Успенский», ул. Вайнера, 10, 5 этаж): инклюзивное командообразование, нетворкинг, мастер-класс по использованию современных гаджетов для слепых, дегустация и концерт в темноте.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Дети тоже болеют диабетом». Главный внештатный детский специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области, д.м.н. Алексей Кияев расскажет о статистике заболеваемости и признаках диабета у детей, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская презентует проект «Дети тоже болеют диабетом» и поделится информацией о детских Центрах здоровья.

В 15:30 в Екатеринбурге в медиацентре Уральского федерального университета (пр. Ленина, 51, ауд. 248) состоится пресс-конференция, посвященная итогам визита делегации Посольства Армении в РФ в Свердловскую область. В пресс-конференции примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, советник Посольства Республики Армения в Российской Федерации Левон Торгомян, третий секретарь Посольства Республики Армения в Российской Федерации Карен Шакарян, Почетный консул Республики Армения в Екатеринбурге Нарек Спартакян.

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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