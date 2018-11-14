14 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.11.2018, среда

В 10:00 в Екатеринбурге депутаты гордумы посетят головные сооружения водопровода – первую станцию промышленной водоподготовки, построенную в Екатеринбурге в двадцатые годы прошлого века.

В 10:00 в Екатеринбурге в Ельцин-центре откроется Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: цифровое будущее». Ключевыми темами форума станут: стратегическое и пространственное планирование городов, новая индустриализация, межмуниципальное сотрудничество, инструменты и полномочия муниципалитетов в перспективном развитии своих территорий.

В 10:00 в Доме офицеров (ул. Первомайская, 27) состоится II межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». На конференции будет обсуждаться роль мусульманского сообщества в противодействии экстремизму и идеологии терроризма, история и современное состояние ислама в России и на Урале, перспективные направления развития государственно-исламских отношений в России и на Среднем Урале, межконфессиональный диалог и социальное служение. В конференции примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, Верховный муфтий России Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, председатель правления Русского академического фонда Роман Путин, муфтии и имамы из Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, известные специалисты в области исламоведения, теологии, религиоведения и других областей научного знания из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. В 11:20 запланирован пресс-подход.

В 12:30 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Ночи карьеры в Екатеринбурге. Заместитель первого проректора УрФУ по развитию студенческого потенциала Аслан Кагиев, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев и заместитель председателя Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Чернышкова объявят программу Ночи карьеры, расскажут о первом Всероссийском студенческом фестивале по трудоустройству, представят рейтинг вузов по выпускникам, успешно запустившим международные стартапы, поделятся мнением о перспективной модели нового университета. Ночь карьеры пройдет на площадке Ельцин Центра 16 ноября с 17.00 до 21.00.

В 13:00 в Екатеринбурге в Общественной палате Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 301) состоятся общественные слушания «Проблемы продовольственного обеспечения образовательных учреждений Екатеринбурга и Свердловской области». В рамках мероприятия планируется обсудить вопросы качества поставляемых в образовательные бюджетные учреждения Екатеринбурга и Свердловской области продуктов питания, соблюдения санитарных норм сотрудниками пищеблоков и контроля в этой сфере, эффективности мер по улучшению ситуации, принимаемых муниципальными и региональными органами власти. Отдельный блок вопросов будет посвящен ситуации, связанной с екатеринбургским МУП «Школьно-базовая столовая «Золушка», занимающимся организацией питания в образовательных учреждениях города Екатеринбурга.

В 14:00 в Екатеринбурге в малом зале заседаний на 6-м этаже Законодательного Собрания под руководством председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова начнет работу временная согласительная комиссия Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На заседании планируется рассмотреть ряд государственных программ.

Екатеринбург. Другие новости 13.11.18

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