15 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

15.11.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основной темой заседания станет реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. С докладом выступит вице-губернатор Сергей Швиндт. Также о ходе выполнения программы в городском округе Красноуфимск и Новоуральском городском округе доложат главы муниципалитетов Вадим Артемьевских и Александр Баранов.

В 10:00 в здании УрГЭУ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, зал заседаний ученого совета) состоится официальное открытие I Съезда народов Урала «Моя Россия – единство народов». В 9:00 начнут работу выставка-презентация межнациональных молодежных проектов Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области (будут представлены молодежный проект «Я – Россиянин», интерактивная акция «Екатеринбург – территория Дружбы», межнациональная интерактивная площадка «Экспо-2025», интерактивная акция фестиваля «Все народы как звезды»); выставка – презентация культурных проектов Свердловской областной межнациональной библиотеки (проект «Читаем вместе», социальная реклама «Культура сближает народы», «Россия – наш общий дом», «Вместе у нас больше возможностей», выставка книг и методических материалов по Стратегии национальной политики РФ). В 10:20 начнется семинар «Моя Россия – единство народов. Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных отношений». В 17:00 – награждение активистов и лидеров этнокультурных организаций, руководителей муниципальных органов власти Свердловской области.

В 10:00 в Уральском государственном горном университете (Екатеринбург, пер. Университетский, 7) состоится региональная дискуссия партии «Единая Россия» «Обновление-2018». Участники обсудят темы повышения эффективности коммуникаций с институтами гражданского общества, развития партийных институтов и технологических подходов в избирательных кампаниях, поиск новых решений для развития страны и как Партии стать более современной и эффективной политической организацией. Откроет мероприятие секретарь СРО ВПП «Единая Россия» Виктор Шептий.

В 11:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул.8 Марта, 15, вход журналистов в театр в 10:30 через служебный вход, с правой стороны здания) начнется торжественное собрание, посвященное 25-летию системы избирательных комиссий. В мероприятии примут участие представители руководства Центральной избирательной комиссии РФ и руководители ряда региональных избирательных комиссий России, представители органов государственной власти и Законодательного собрания Свердловской области, председатели и системные администраторы территориальных избирательных комиссий, ветераны региональной избирательной системы и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 11:00 в областном перинатальном центре Областной детской кинической больницы (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) состоится ежегодная встреча бывших пациентов, родившихся недоношенными и получивших лечение в отделении патологии новорожденных и специалистов центра. В рамках праздника пройдет театральное представление, гостей ждут клоуны и памятные подарки. Встреча посвящена празднованию Международного дня недоношенного ребенка.

В 12:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а) состоится предпоказ для СМИ выставки «Эльдорадо. Сокровища индейцев» и пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге. Жители Екатеринбурга первыми в России увидят более ста подлинных артефактов, представляющих наследие доколумбовых цивилизаций и современное творчество индейцев: какие тайны хранят исполинские тотемы и ювелирные украшения ацтеков, майя и других племен? В чем их ценность для историков и искусствоведов? На эти и другие вопросы ответят: Александр Шадрин, президент фонда поддержки и развития культуры «Искусство наций» (организатор выставки); Ашот Карапетян, архитектор (оформление выставки); Сергей Постников, ректор УрГАХУ. Официальное открытие выставки состоится в 18:00.

В 13:30 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 5 этаж, конференц-зал) состоится семинар для членов общественных палат муниципальных образований Свердловской области, в нем примет участие первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев примет участие. Участники семинара обсудят вопросы организации эффективного взаимодействия общественных палат и властных структур в современных условиях, в том числе и на конкретных примерах муниципалитетов.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал заседаний) под руководством председателя Законодательного заксо Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На заседании намечается завершить рассмотрение государственных программ Свердловской области.

В 15:00 в Свердловской областной универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, 1 этаж, холл) состоится открытие первого в Екатеринбурге «Книжного женского» фестиваля. В рамках мероприятия пройдут перформансы, выступления поэтов, писателей, шоу и ярмарки. Фестиваль завершится 18 ноября.

В 16:00 в Музее камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) состоится церемония специального гашения почтовой карточки с изображением уральского изумруда «Губернаторский». В церемонии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор АО «Мариинский прииск» Евгений Василевский и директор макрорегиона «Урал» Почты России Дмитрий Киселев.

В 18:30 в Первоуральске на стадионе «Уральский трубник» единственная команда по хоккею с мячом в Свердловской области «Уральский трубник» проведет первый домашний матч. Воспитанники детской хоккейной школы продемонстрируют шарф длиной 40 метров. С открытием чемпионата хоккеистов и болельщиков поздравят руководство хоккейного клуба «Уральский трубник», заместитель министра спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, глава городского округа Первоуральск Игорь Кабец и актриса Юлия Михалкова.

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