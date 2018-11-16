16 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

16.11.2018, пятница

В 10:00 в правительстве Свердловской области (Екатеринбург, ул. Октябрьская, 1) состоится торжественное открытие I Съезда народов Урала. В рамках съезда пройдут презентации, выставки, заседания. В 12:50 состоится презентация Уральского отделения Гильдии межэтнической журналистики.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлению «Строительство», председатель – Владимир Терешков.

В 10:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15) начнутся мероприятия в честь Дня матери. В 10:00 в фойе театра начнут работу консультационные столы и экспозиции; в 12:00 состоится праздничный концерт. На праздник приедут более 500 матерей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших и пропавших без вести при исполнении воинского и служебного долга. К участию в торжественной церемонии открытия Дня матери приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Игорь Мороков, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Среди почетных гостей – герой России полковник Сергей Воронин.

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная созданию в стране ресурсных центров добровольчества. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, заместитель руководителя департамента инвестиций в социальную сферу АНО «Агентство стратегических инициатив» Алиса Бабина, исполнительный директор СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников и руководитель КРОМО «Центр развития добровольчества» Дарья Маковецкая расскажут о реализации проекта в сфере добровольчества, назовут цели и задачи новой структуры, поделятся информацией о старте работы ресурсного центра в Екатеринбурге.

В 10:00 в Ирбите (Государственный архив, ул. Камышловская, 16) начнется пресс-тур, в ходе которого будет представлен пример частно-государственного партнерства, реализуемого Свердловским государственным архивом совместно с частным музеем. В качестве эксперта в пресс-туре выступит начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. Автобус для журналистов отправится в 07:00 от здания Управления архивами Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101).

В 10:00 активисты партпроекта ЕР «Безопасные дороги» совместно с представителями Управления автодорог и Общественной палаты региона проведут мониторинг автодороги и пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений (с. Курганово, трасса Екатеринбург – Полевской, 31-й км). Спикеры: Альберт Абзалов, координатор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат ЗССО; Виталий Крупин, руководитель партпроекта «Безопасные дороги».

В 10:30 в администрации Нижнего Тагила (ул. Пархоменко, 1а) состоится встреча министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова с главой города Владиславом Пинаевым. В 11:00 министр примет участие в торжественном открытии движения автотранспорта и трамваев по ул. Космонавтов.

В 11:00 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнется торжественное собрание передовиков агропромышленного комплекса Свердловской области в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона Евгений Куйвашев поздравит работников отрасли, наградит передовиков благодарственными письмами и почетными грамотами, а также вручит руководителям лучших хозяйств региона ключи от новой сельскохозяйственной техники (подарочная сельхозтехника будет стоять у здания ЦК).

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «День без турникета», пройдет в Свердловской области 24 ноября – ведущие предприятия области в этот день отключат свои турникеты и пропустят учащихся уральских школ на свои территории. Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, руководитель программы «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова, директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз, заместитель начальника Свердловской железной дороги Дмитрий Романенко расскажут о подготовке к проведению «Дня без турникета», о задачах акции, перечислят предприятия, которые откроют свои двери для бесплатных экскурсий в этот день.

В 11:00 сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области в Екатеринбурге на акватории озера Шарташ проведут профилактический рейд (встреча в д. Пески, на площадке для остановки транспорта перед лесопарком). Сотрудники МЧС проведут беседы с рыбаками, напомнят правила безопасной зимней рыбалки и правила спасения при проваливании под лед, продемонстрируют средства спасения.

С 11:00 до 14:00 заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов посетит с рабочим визитом Первоуральск. Он оценит готовность муниципалитета к переходу на новую систему обращения с ТКО и ознакомится с практикой работы и перспективными планами регионального оператора по вовлечению в данный вид деятельности социально ответственных, экологически ориентированных партнеров. В рамках пресс-тура участники встречи смогут принять участие в установке экспериментальных контейнеров для дуального сбора ТКО, посетить мусороперерабатывающий завод, ознакомиться с процессами сортировки отходов и многое другое. В мероприятии также примут участие генеральный директор ООО «ТБО» Радик Хисамутдинов, руководитель регионального общественного экологического движения «Зелёный фронт» Сергей Лоскутов, эксперт-эколог Общественной палаты Свердловской области Владимир Плюснин, корпоративные партнеры регионального оператора. Сбор журналистов в 09:40 у Театра эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15).

В 12:00 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) будет вынесен приговор по делу «черных похоронщиков». Представители группировки, известной под названием «Дондики», запугивали конкурентов и сжигали их автомобили. Перед судом предстанут Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников и Егор Аммосов.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября. Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер, главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Долгих, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России Елена Ширяева, начальник неонатального отдела Областного перинатального центра Фарид Мухаметшин расскажут о ситуации с перинатальной помощью недоношенным детям в Свердловской области, о современных способах реабилитации недоношенных малышей, поделятся статистикой о количестве детей, родившихся раньше срока в 2018 году.

В 13:00 в детском саду № 369 (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 35) состоится торжественное открытие спортивной площадки для детей с нарушением зрения, построенной на средства паралимпийских чемпионок Анны Милениной и Михалины Лысовой. В мероприятии примут участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких, директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков, заслуженный мастер спорта, шестикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) Михалина Лысова и заслуженный мастер спорта, семикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону (спорт ПОДА) Анна Миленина.

В 13:30 в УрФУ (Екатеринбург, пр. Мира, 19, 3 этаж, музейно-выставочный комплекс) состоится торжественная встреча огня Эстафеты XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. С 14:00 пройдет технический брифинг, на котором представители СМИ могут получить аккредитационные бейджи для работы на этапе Эстафеты огня Студенческих игр в Екатеринбурге 17 ноября.

В 13:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма Алексея А. Петрухина «Последнее испытание». Российский кинопродюсер и режиссер Алексей А. Петрухин, актриса театра и кино Анна Чурина и актер, исполнивший роль лидера банды террористов, Беслан Терекбаев, расскажут о съемочном процессе, об основном авторском замысле и ожиданиях от показа, ответят на вопросы журналистов. Премьера фильма «Последнее испытание» состоится 29 ноября.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлениям «Культура, физическая культура и спорт, молодёжная политика, туризм», председатель Елена Чечунова.

В 15:30 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 14 этаж, зал заседаний) состоится торжественная церемония награждения и чествования детей и подростков, совершивших героические и мужественные поступки. Медали «За спасение жизни» и «За мужество в спасении» школьникам вручат первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

В 17:00 в ТЦ «Успенский» (5 этаж, «Стайлхолл») областной молодежный форум «Чего хочет молодежь?», приуроченный к 13-летию «Молодой гвардии «Единой России». В ходе мероприятия все участники смогут задать интересующие вопросы представителям «Молодой гвардии», молодежного парламента и других молодежных организаций. Все участники форума смогут принять участие в тренд-сессии, по итогу которого будет создан портрет современного молодого человека, с определенным перечнем запросов к обществу и вариантами развития молодежной среды в регионе и в России.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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