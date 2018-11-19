19 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

19.11.2018, понедельник

В 09:30 в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится пресс-конференция по вопросам художественного образования детей в Екатеринбурге. Спикеры: Екатерина Сибирцева – и.о. заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики, и.о. начальника городского департамента образования; Татьяна Ярошевская – и.о. начальника управления культуры Екатеринбурга; Екатерина Калачикова – руководитель дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства при департаменте культуры Москвы; Мария Кубланова – продюсер, директор фестиваля «Традиция» и фестиваля искусств для детей «Большая перемена» (Москва); Елена Батанова – директор екатеринбургской детской музыкальной школы № 11 имени М. А. Балакирева; Илья Марков – директор центра культуры «Урал». Пресс-конференция откроет двухдневную научно-практическую конференцию «Детская школа искусств: топ-формат», на которой соберутся специалисты из 26 регионов РФ.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлениям «Образование, здравоохранение, социальная политика», председатель Вячеслав Погудин.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Ural Music Night в 2019 году. Директор фестиваля Евгений Горенбург, директор центра социологических и маркетинговых исследований фонда «Социум», научный руководитель исследования аудитории фестиваля Ольга Рыбакова и руководитель Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков расскажут о подготовке к проведению Ural Music Night в 2019 году, о программе предстоящего фестиваля, поделятся результатами социологического исследования аудитории.

В 16:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлениям «ЖКХ, развитие инфраструктуры», председатель Валентин Лаппо.

Екатеринбург. Другие новости 16.11.18

В Екатеринбурге поставили знак, которого нет в ПДД, – он разрешает поворачивать направо на красный свет. / Состояние пешеходов, сбитых водителем «Хонды» на тротуаре, остается тяжелым. / Трамвайное управление ищет продавца кондукторов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»