20 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

20.11.2018, вторник

В 09:00 в Инновационном культурном центре (Первоуральск, ул. Ленина, 18б) стартуют первые мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства Inclusive Art. В 09:15 начнется межрегиональный семинар «Организация инклюзивной среды в учреждениях культуры. Эксперты обсудят возможности реализации инклюзивных проектов и программ в учреждениях культуры, разберут лучшие инклюзивные российские и международных практики по организации и реализации инклюзивных проектов и программ в учреждениях культуры. В 15:30 состоится открытие фотовыставки участников III Международного фестиваля «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве» и показ видеоработ финалистов в номинации «Визуальное искусство».

В 10:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская 1, 14 этаж, зал заседаний) состоится круглый стол, посвященный возможностям и ограничениям использования технологий интернета вещей в государственном и муниципальном управлении. С докладами выступят директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, первый заместитель директора ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» Сергей Косогор, руководитель проектов фонда развития интернет-инициатив Инна Скрытникова. В ходе круглого стола эксперты и члены ассоциации расскажут про технологии интернета вещей в сферах транспорта, ЖКХ, экологии, сельского хозяйства, рассмотрят международный и отечественный опыт, представят результаты внедрения цифровых технологий.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлениям «Агропромышленный комплекс, защита окружающей среды», председатель – Сергей Никонов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная юбилею композитора Александра Пантыкина, подготовке к концерту Pantykin vers.6.0. «Дедушка уральского рока», руководитель «Живого театра» и председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин расскажет о подготовке к юбилейному концерту, поделится информацией о программе авторского вечера, о премьерах и новых версиях произведений, а также предоставит информацию о новых проектах Союза композиторов и обозначит свой взгляд на современную музыку.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по бюджету региона по направлениям «Промышленность, предпринимательство», председатель Альберт Абзалов.

В 13:00 в областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) игроки женской сборной России по баскетболу проведут мастер-класс для атлетов Специального олимпийского комитета Свердловской области. В программе – баскетбольное шоу с конкурсами, призами, уроками мастеров и автограф-сессией.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в Министерстве социальной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Большакова, 105) состоится награждение победителей заключительных этапов областного фестиваля подростков «Патриоты России», областного фестиваля-конкурса творчества «Город мастеров», областной спартакиады «Город олимпийских надежд». Планируется участие около 300 человек. Победителей поздравит и вручит подарки первый заместитель министра Евгений Шаповалов.

В 16:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание рабочей группы согласительной комиссии по направлению «Доходы и расходы консолидированного бюджета».

В 16:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193) состоится круглый стол «Спасибо, Екатеринбург!». Участниками мероприятия станут руководители творческих организаций и учреждений культуры Свердловской области и Екатеринбурга. В рамках круглого стола состоится презентация и обсуждение проектной идеи творческих конкурсов «Спасибо, Екатеринбург!», направленных на развитие позитивного имиджа города в рамках подготовки к празднованию его 300-летнего юбилея.

В 16:00 на территории промышленной зоны Ново-Свердловской ТЭЦ (карта проезда прилагается) начнется информационно-демонстрационный тур на производственную площадку компании «Реиннольц» (резидент технопарка «Университетский», специализируется на производстве и инжиниринге высокоэффективного теплообменного и фильтрационного оборудования собственной разработки). В программе – презентация производственной площадки и продукции. В мероприятии примут участие министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин, руководитель инжинирингового центра технопарка «Университетский» Виталий Баланчук, генеральный директор Уральская ГК «Реиннольц» Павел Блохин.

Екатеринбург. Другие новости 19.11.18

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