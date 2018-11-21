21 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

21.11.2018, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике отправится на выездное заседание. Члены комиссии посетят городские клубы: с 09:15 до 09:45 – клуб «Фотон» МБУ ДО ЦЮЦ «Юность» (ул. Пехотинцев, 12); с 10:00 до 10:30 – клуб «Темп» МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие» (ул. Уральских Рабочих, 37); с 11:00 до 11:40 – станцию детского технического творчества МБУ ДО ЦВР «Социум» (ул. Рассветная, д. 13). В мероприятии примут участие Екатерина Сибирцева – и.о. начальника городского департамента образования; Николай Герасимов – и.о. начальника городского департамента по управлению муниципальным имуществом; Анна Турунцева – и.о. начальника городского департамента финансов; Андрей Агафонов – и.о. заместителя главы администрации Железнодорожного района по социальным вопросам; Дмитрий Баранов – и.о. заместителя главы администрации Кировского района по социальным вопросам; Марина Леонова – и.о. заместителя главы администрации Орджоникидзевского района по социальным вопросам.

С 10:00 до 16:00 в Екатеринбурге в отеле «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж, конференц-зал «Лицей») пройдет расширенное совещание руководителей правоохранительных и судебных органов, страховых организаций, представителей субъектов РФ в Свердловской области и УрФО «Страховое мошенничество в ОСАГО: меры и способы борьбы. Опыт региона». Спикеры: Сергей Ефремов, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков; Вадим Чукреев, заместитель прокурора Свердловской области; Алексей Кисляков, начальник областного управления ГИБДД; Сергей Деев, врио заместителя начальника УУР ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции; Илья Батанов, начальник отделения УУР ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции; Иван Косьмин, директор филиала в Екатеринбурге СПАО «РЕСО-Гарантия» – руководитель РГ страховщиков по противодействию мошенничеству.

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8) состоится встреча пресс-клуба «Яндекс.Маркета» в Екатеринбурге. Специалисты представят результаты ежегодного исследования рынка интернет-торговли в УрФО и по всей России. Руководитель службы аналитики «Маркета» Владислав Исмагилов расскажет, что люди покупают в российских и зарубежных интернет-магазинах, как оплачивают и забирают заказы.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, кинозал) пройдет областной родительский форум «Дети с инвалидностью в системе образования. Реализация возможностей». В рамках форума будут представлены возможности системы реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в сфере образования Свердловской области, практики профориентационной работы, профессионального обучения и образования, занятости и трудоустройства, успешные практики продуктивного родительского опыта сопровождения особых детей. Также родители смогут получить индивидуальные консультации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий.

В 11:00 на перекрестке Радищева – Сакко и Ванцетти специалисты комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Екатеринбурга расскажут и покажут, как ведется выявление нарушителей с помощью специального комплекса «Паркон». Представители СМИ смогут проехать в автомобиле, оснащенном данной системой, увидеть организацию процесса по выявлению водителей, которые поставили машину на платную парковку, но не заплатили.

В 11:00 в Свердловском государственном областном дворце народного творчества (Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12) начнутся мероприятия Международного фестиваля инклюзивного искусства Inclusive Art, участниками которых станут представители не менее 5 стран – граждане с ограниченными возможностями здоровья. В 11:00 стартуют мастер-классы по танцу: «Микс стилей и возможностей» (его проведет Мехтхильд Кройзер из Германии) и по танцу «Душа и тело в унисон» (проведет Екатерина Сизова из Самары). В 14:00 состоится фестивальный показ лучших театров – лауреатов фестиваля. В 17:00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 13:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3) состоится торжественный парад – открытие Всероссийских соревнований по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Е.А. Облыгиной. В турнире примут участие более 500 спортсменок от 12 лет и старше, они будут соревноваться в многоборье и групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта и по программе мастеров спорта. Завершится турнир 24 ноября.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 144) полпред Николай Цуканов проведет заседание Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.

Екатеринбург. Другие новости 20.11.18

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