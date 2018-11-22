22 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

22.11.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) и.о. губернатора Алексей Орлов проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет реализация пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области. С докладом выступит министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Содоклады по теме представят главный внештатный реабилитолог министерства здравоохранения Свердловской области Инга Плотникова, директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» Лариса Макарова, заместитель председателя общественного совета при министерстве физической культуры и спорта Свердловской области Алексей Терентьев.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправится на выездное заседание постоянная комиссия по социальной защите и здравоохранению. В программе – посещение нескольких поликлиник и женской консультации (ул. 8 Марта, 126), где и будут подведены итоги объезда.

В 10:30 в Уральском институте управления РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, 5 этаж) состоится открытие фотовыставки «Слово – бизнесу», где будет представлено более 150 снимков из повседневной жизни предпринимателей из Екатеринбурга, Красноуральска, Ревды, Асбеста, Артемовского, Ирбита, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Нижней Туры, Берёзовского, Режа и Новоуральска. В церемонии открытия примет участие заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. После открытия выставки в рамках областного конкурса «Молодежь планирует бизнес» пройдет встреча студентов института с бизнесменом, основателем кондитерской и онлайн-школы кулинарного мастерства Сергеем Третьяковым, который поделится своей историей открытия бизнеса и даст практические советы.

В 11:00 в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49) в рамках работы Межвузовского центра театральных проектов Екатеринбургского государственного театрального института состоится открытая лекция историка, д.и.н. Романа Соколова об эпохе Александра Невского. После лекции состоится премьера спектакля «Александр Невский» Молодежного патриотического театра, поставленного по сценарию одноименного фильма Сергея Эйзенштейна.

В 11:00 добровольцы движения «Волонтеры Победы» побывают в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже (пр. Ленина, 38). Они посетят музейные экспозиции, посвященные демидовской эпохе, узнают, как Акинфий Демидов основал в Нижнем Тагиле цифирную школу, познакомятся со студентами колледжа и расскажут о конкурсе «Великие имена России».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится круглый стол в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург, в рамках научно-практической конференции по родоведению, при участии проекта МИР (Моя история рода) – победителя конкурса президентских грантов. Председатель Уральского историко-родословного общества Михаил Елькин; начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин; руководитель общенационального проекта МИР, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков; начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева; президент общественного фонда «Семья – XXI век», эксперт Госдумы Лариса Докучаева; доктор исторических наук, научный руководитель проекта МИР Алексей Мосин; руководитель отдела образования Музея первого президента России Б.Н. Ельцина Анна Бородулина; зам гендиректора Уральского регионального института музейных проектов Людмила Зорина. Участники круглого стола расскажут о новых, современных возможностях в поиске родовых корней, а также обсудят пилотный для Екатеринбурга проект МИР. На связь из Москвы выйдут: автор более 50 публикаций по генеалогии (по родословным преподобного Серафима Саровского, генералиссимуса Александра Суворова, космонавта Юрия Гагарина, государственных деятелей Владимира Ленина, президента Владимира Путина и др.) Владимир Могильников и президент Союза возрождения Родословных традиций, член общественного Совета при Федеральном архивном агентстве Валерий Бибиков. По видеосвязи из Санкт-Петербурга в мероприятии примут участие: заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Павел Крылов, президент Русского генеалогического общества, руководитель Центра генеалогии Российской национальной библиотеки Игорь Сахаров, главный библиограф Центра генеалогии Российской национальной библиотеки Алла Краско.

В 14:00 в Белоярском городском округе (ул. Отрадная, 16, ориентир – ул. Сибирская, 1) состоится торжественное вручение ключей от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Ильхам Ширалиев, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, глава Белоярского ГО Андрей Горбов, директор фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал заседаний) под руководством спикера Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Алексея Орлова продолжит работу временная согласительная комиссия заксобрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На заседании намечается заслушать руководителей созданных комиссией рабочих групп, которые выступят с отчетами о состоявшихся обсуждениях.

В 16:00 в Уральском федеральном университете (Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5, ауд. Т-216) стартует Свердловский химический турнир. 40 команд школьников Урала сразятся за звание лучших. Участникам предстоит найти решения по спасению мира от глобального потепления, очистке рыбы после нахождения в воде, загрязненной ртутью, измерению концентрации растворенного кислорода, метана, углекислого газа и сероводорода на дне Марианской впадины, а также предложить биохимический процесс переключения режима свечения для глубоководных рыб. Состязания продлятся до 24 ноября.

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