23 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

23.11.2018, пятница

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков совершит рабочую поездку Шалинский район. Он оценит работу первого в Свердловской области передвижного комплекса «Стоматология» (11:00, с. Чусовое, ул. Первомайская, 5, ФАП), первую в районе телемедицинскую установку (12:00, п. Сылва, ул. Ленина, 4, ФАП), проведет личный прием пациентов в рамках всероссийской акции «#ДоброВСело» (13:30, п. Шамары, ул. Первомайская, 30, ОВП), оценит работу передвижного мобильного комплекса «Диагностика» (15:00, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 5а, площадь перед ДК). По итогам поездки состоится брифинг министра. Автобус для СМИ отправится в 08:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 10:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрена апелляция защиты водителя «Хонды» Владимира Пузырева, который сбил трех человек на тротуаре. Адвокат намерен обжаловать решение об аресте Пузырева на два месяца.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов проведет заседание инвестиционного совета, в ходе которого участники обсудят меры по снижению административных барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, представят результаты опроса предпринимателей об оценке делового климата в Свердловской области. Также на совете рассмотрят реализацию стратегического инвестиционного проекта «Производственная фирма «СКБ Контур» и вопрос о включении инвестиционного проекта АО «Евраз КГОК» в перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для Свердловской области.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина, посвященная динамике оплаты имущественных налогов в Свердловской области. Сумма имущественного налога для физических лиц выросла в этом году: как это повлияло на динамику оплаты налогов в Свердловской области? Сколько поступлений пришло в региональный бюджет за неделю до окончания срока оплаты? На эти и другие вопросы ответит спикер.

С 14:30 до 16:30 в УрФУ (Екатеринбург, пр. Ленина, 51) состоится встреча вице-президента Академии российского телевидения, федерального секретаря «Партии Роста», журналиста Александра Любимова со студентами факультета журналистики университета. Тема встречи «Современная журналистика. Миф или реальность». С 17:00 до 18:30 в ресторане Le Bourg (ул. Вайнера, 9) Александр Любимов встретится с предпринимателями и общественниками города. Тема встречи «Новая политическая реальность».

В 16:00 в Уральском музыкальном колледже (Екатеринбург, ул. А. Валека, 25, большой зал) состоится торжественный вечер, посвященный 75-летию образовательного учреждения. Планируется, что участие в мероприятии примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

В 18:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, кино-конференц-зал) творческим вечером писателя Михаила Мишина откроется фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС». В 19:00 в атриуме будет показан спектакль «Господин хороший». Завершится фестиваль 25 ноября.

В 19:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3) состоится торжественный слёт, посвященный 55-летию студенческих отрядов Свердловской области. Участниками слета станут более 2 500 человек.

Екатеринбург. Другие новости 22.11.18

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