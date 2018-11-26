26 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

26.11.2018, понедельник

В 09:00 от здания ФКУ «Уралуправтодор» (Екатеринбург, ул. Луначарского 203) отправится пресс-тур по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень, до Камышлова. Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов расскажет о планах по строительству обходов Белоярского, Богдановича и Пышмы, а также ответит на интересующие вопросы. В пути запланирована остановка в районе Камышлова, где пройдет запуск после реконструкции 11-километрового участка трассы (с 148 по 159 км). Согласно проекту, проезжую часть расширили с 2 до 4 полос движения и построили транспортную развязку. Это позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно.

В 10:00 в мультимедийном парке «Россия – моя История» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) откроется интерактивная экспозиция «Эволюция средств связи от телефона Александра Белла до наших дней» и состоится встреча со специальным гостем, инженером-системотехником Олегом Фатеевым «В СССР не было отстоя», который покажет путь от советских ЭВМ к Big Data. К обсуждению приглашены: Вячеслав Богданов, директор Музея радио им. А.С. Попова; Ирина Светоносова, директор и основатель Музея советского быта «Сделано в СССР»; Сергей Мартьянов, директор и основатель Музея компьютеров; эксперты библиотеки им. Белинского.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов акции «День без турникета». Заместитель министра промышленности науки Свердловской области Игорь Зеленкин, руководитель проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова, заместитель министра инвестиций и развития Евгений Копелян, начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства образования Свердловской области Альберт Шавалиев расскажут о результатах «Дня без турникета», о количестве площадок, о впечатлениях детей и поделятся планами по реализации акции в будущем.

В 12:00 состоится торжественное открытие Регионального центра «серебряного» волонтерства Свердловской области (Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13). После официального открытия «серебряные» добровольцы презентуют гостям свои проекты. В рамках работы центра будут разрабатываться методические пособия по сопровождению «серебряного» добровольчества, реализовываться проекты, координироваться деятельность волонтеров в возрасте от 55 лет по спортивному, событийному, социальному, экологическому, культурному и другим направлениям добровольчества.

В 12:30 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62) стартует масштабный фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней!». В программе – знакомство с историей и культурой народов разных стран, дегустация аутентичных блюд, приготовленных студентами из Индии, Китая, Германии, Вьетнама, Латинской Америки, Африки, Средней Азии. Фестиваль продлится пять дней.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж, малый зал заседаний) под руководством Людмилы Бабушкиной и первого заместителя губернатора Алексея Орлова завершит работу временная согласительная комиссия по вопросам, связанным с рассмотрением проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На заседании намечается рассмотреть итоги балансировки бюджета для принятия его во втором и третьем чтениях.

В 16:00 в УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19, третья римская аудитория) состоится открытие проекта «Эпоха балов», посвященная времени Екатерины II. Проект включает образовательные, творческие, культурные мероприятия, итогом которых станет бал, организованный в стиле определенной эпохи.

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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