27 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

27.11.2018, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание. И.о. начальника городского департамента финансов Анна Турунцева выступит перед депутатами с отчетом об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года и с докладом «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 25 ноября 2014 года № 32/24 «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «город Екатеринбург» налога на имущество физических лиц». Всего в повестке 9 вопросов.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (б. Экспо, 2, павильон № 4) состоится официальное открытие выставки-форума транспортно-логистических услуг и технологий TransUral 2018. Ожидается, что в открытии форума и осмотре выставки примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый заместитель начальника Свердловской железной дороги Иван Колесников, президент Уральской логистической ассоциации Николай Тушин. Работа форума продлится до 29 ноября.

В 10:00 во Дворце игровых видов спорта (Екатеринбург, Олимпийская набережная, 3, блок Б, конференц-зал) пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к обеспечению комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности». В пленарном заседании примет участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. На конференцию приглашены руководители и педагоги образовательных организаций всех типов, общественные организации и специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) в честь дня рождения партии открывается серия приемов граждан. Личные встречи с жителями проведут депутаты всех уровней, члены Совета Федерации РФ и эксперты, которые будут решать вопросы граждан, пришедших в приемную. Спикеры: в 12:00 – Александр Петров, депутат ГД; в 14:00 – Андрей Альшевских, депутат ГД.

В 12:00 в Областном центре реабилитации инвалидов (Екатеринбург, ул. Белинского, 173а) состоится инклюзивное мероприятие, посвященное трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья – «От информирования к трудоустройству». Представители департамента по труду и занятости населения Свердловской области расскажут о ситуации на рынке труда и презентуют успешный опыт трудоустройства инвалидов. Сотрудники Екатеринбургского центра занятости проведут мастер-классы и расскажут, как составить резюме или пройти собеседование. В рамках мероприятия все желающие смогут пройти профориентационное тестирование, а также получить консультацию или подобрать вакансию в мобильном офисе службы занятости.

В 12:00 состоится торжественное открытие нового цеха по производству сухого молока в Байкаловском филиале Ирбитского молочного завода (село Байкалово, ул. Набережная, 71). В мероприятии планирует принять участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Автобус для журналистов отправится в 07:30 от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Доме народной культуры фонда «Строганофф» (Свердловская область, п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 1) в рамках реализации проекта «Малые города – удивительные достопримечательности. Мастер-классы для жителей малых городов и поселков Свердловской области», получившего поддержку Фонда президентских грантов, состоится первый мастер-класс. В мероприятии примут участие краеведы, учителя и ученики интернатов и школ, учащиеся средних учебных заведений, студенты, участники туристических секций, краеведческих кружков, фермеры, ремесленники, обладатели рецептов местной кухни, экскурсоводы, туристические агентства, неравнодушные жители, готовые рассказать о туристических объектах своего поселка широкому кругу людей.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, основное здание, 3 этаж, актовый зал) состоится дискуссия, посвященная обсуждению хода финального голосования проекта «Великие имена России». В рамках мероприятия состоится выступление экспертов, которые расскажут о выдающихся личностях, чьи имена вошли в шорт-лист конкурса. Так, состоится презентация книги «Дорога к сказам. История жизни П.П. Бажова», которую представит ее автор Владимир Ушаков. О жизненном пути промышленника Акинфия Демидова и полководца Георгия Жукова расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

В 15:30 в Учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38) представят театральный блокбастер «Александр Невский» (14+). В преддверии премьеры спектакля всех гостей и представителей СМИ ждет угощение в средневековом стиле. В основе спектакля – сценарий одноименного фильма Сергея Эйзенштейна. Специально для постановки была достроена и увеличена на несколько метров сцена Учебного театра, а также спроектирована тайная система люков под сценой, куда эффектно исчезают с поля боя «раненые бойцы».

В 18:00 в региональном исполкоме ОНФ в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Хохрякова, 9) будут вручены сертификаты о прохождении образовательного курса проекта ОНФ «Школа общественных экологических инспекторов» слушателям проекта Народного фронта. Планируется, что в мероприятии примут участие: Борис Леонтьев, начальник департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу; Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Екатеринбург. Другие новости 26.11.18

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