28 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

28.11.2018, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью отправится на выездное заседание. В мероприятии примут участие Екатерина Сибирцева – и.о. начальника городского департамента образования; Татьяна Ярошевская – и.о. начальника управления культуры администрации города; Илья Захаров – председатель горизбиркома. Участники заседания посетят детскую художественную школу № 2, детскую музыкальную школу № 7, культурно-досуговый центр «Исток».

В 10:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) продолжится серия приемов граждан, организованная в честь дня рождения партии. Спикеры: в 10:00 – Тимофей Жуков, депутат ЕГД; в 14:00 – Людмила Бабушкина, председатель заксобрания.

В 10:00 в Министерстве социальной политики Свердловской области (Екатеринбург, ул. Большакова, 105) состоится семинар «Свердловская область – международный центр социальных инноваций», посвященный подведению итогов работы делегатов Свердловской области на III Российском конгрессе людей с ОВЗ, который прошёл в Севастополе. Цель мероприятия – презентация инклюзивных программ, получивших поддержку участников конгресса. Участниками семинара станут представители делегации – люди с ограниченными возможностями здоровья, организаторы конгресса, представители НКО, оказывающие помощь людям с ОВЗ и их окружению, руководители социальных и образовательных учреждений, представители органов государственной власти, общественные активисты.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков и координатор НОСтрой по УрФО, президент СРО Ассоциации строителей Урала Сергей Лекомцев расскажут о концепции 100+ Forum Russia 2018, о готовности города и области к проведению масштабного специализированного мероприятия, о развитии строительной отрасли в регионе, обозначат круг вопросов, которые представители профессионального сообщества будут решать в рамках деловой программы форума, представят знаковые темы и спикеров 100+ Forum Russia 2018.

В 13:00 состоится пресс-конференция, посвященная старту Декады инвалидности в Свердловской области. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и председатель РО ВОРДИ в Свердловской области Татьяна Флеганова расскажут о предстоящих мероприятиях в рамках Декады инвалидности, о мерах социальной поддержки и возможностях трудоустройства и самореализации инвалидов в Свердловской области, поделятся статистикой о количестве граждан с инвалидностью в области на данный момент. Первым мероприятием Декады станет показ 29 ноября в кинотеатре «Салют» художественно-публицистического фильма «Особый путь». Международный день людей с ограниченными возможностями отмечается 3 декабря.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к.375) состоится заседание коллегии по безопасности, которое проведет полпред Николай Цуканов. Вопросы повестки: о ходе реализации государственной пограничной политики РФ; о дополнительных мерах по выявлению и пресечению ввоза и оборота товаров, в отношении которых РФ применяются специальные экономические меры.

В 15:00 на АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 29) начнется пресс-тур – демонстрация новых моделей трамваев. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Программа пресс-тура: с 15:00 до 15:30 – демонстрация производства (ул. Фронтовых Бригад, 29); с 16:00 до 17:00 – демонстрация новых моделей трамваев в Западном трамвайном депо (ул. Волгоградская, 195). Автобус для журналистов отправится в 14:15 от здания администрации города (пр. Ленина, 24а).

В 15:00 в Полевском на промышленной площадке Уральского завода многогранных опор (Западный промышленный район, 1/1) состоится запуск участка по производству винтовых свай и трубчатых фундаментов. В мероприятии примут участие: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, глава Полевского Константин Поспелов, генеральный директор ООО «УЗМО» Вадим Максимкин, председатель совета директоров ООО «ГК «Уральский завод горячего цинкования» Александр Меньшенин. Автобус для СМИ отправится в 13:00 от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 18:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится очередное заседание «Народной трибуны», его тема «25 лет конституционного консенсуса: истоки, испытания и перспективы», ведущие Геннадий Бурбулис и Григорий Петросян. Конституции РФ исполнится 25 лет 12 декабря.

Екатеринбург. Другие новости 27.11.18

Жители Екатеринбурга смогут обсуждать застройку города только в интернете – публичных слушаний больше нет. / У памятника Ленину в Екатеринбурге уточнили особо охраняемые границы. / «Иду, курю…» В России составили рейтинг самых курящих городов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»