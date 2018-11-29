29 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

29.11.2018, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1) губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание кабмина. Основным вопросом повестки станет перевод школ региона на режим работы в одну смену. С докладом выступит министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов. Содоклады представят глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин.

В 10:00 в Библиотечном центре Екатеринбурга (ул. Мамина-Сибиряка, 193) состоится круглый стол «Организация и взаимодействие с розничными продуктовыми сетями». В мероприятии примут участие: Игорь Володин, председатель Екатеринбургской городской думы; Тимофей Жуков, депутат гордумы; Дмитрий Павлов, представитель благотворительного фонда «Мы»; Юрген Хармс, представитель немецкой благотворительной организации Neue Wege e.V.; Хойзер Герд председатель правления благотворительной организации Bundesverband Deutsche Tafel e.V.

В 10:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) продолжится серия приемов граждан, организованная в честь дня рождения партии. Спикеры: в 10:00 – Сергей Чепиков, депутат Госдумы; в 12:00 – Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации; в 14:00 – Елена Чечунова, руководитель фракции ЕР в заксобрании; в 14:00 – Ира Овчинникова, руководитель фракции ЕР в гордуме Екатеринбурга.

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, со двора) отправятся участники выездного мероприятия (экскурсии), организованного гордумой, на Свердловскую ТЭЦ по вопросу итогов подготовки объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2018-2019 годов.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 12:00 на площадке Уральского оптико-механического завода (Екатеринбург, ул. Восточная, 33б) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы победителям конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области». Награды и денежные премии в размере 50 тысяч рублей получат 33 победителя конкурса.

В 12:00 в аэропорту Кольцово (терминал А, 2 этаж) члены молодежных организаций Свердловской области проведут дебаты, посвященные проекту «Великие имена России». В ходе дискуссии участники мероприятия выскажут аргументы в защиту того или иного кандидата и поспорят о том, чье имя должен носить аэропорт. В дебатах примут участие представители Молодежного парламента Свердловской области, Молодежного правительства Свердловской области, добровольцы всероссийского движения «Волонтеры Победы» и активисты волонтерских организаций Полевского городского округа.

В 13:00 на площадке выставки-форума «Транс-Урал» (Екатеринбург, б. Экспо, 2, павильон №4, зал №6) состоится выездное расширенное совместное заседание комитета по транспорту и логистике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и правления Уральской торгово-промышленной палаты. Ожидается, что в заседании примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, вице-президент, председатель комитета по транспорту и логистике Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Сергей Мазуркевич. Участники обсудят вопросы развития транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года, проект концепции межотраслевой стратегии развития логистического комплекса и оптовой торговли в Свердловской области до 2035 года.

В 14:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится анонсирующая пресс-конференция, посвященная V Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, куратор основного проекта биеннале Шаоюй Вэн объявят площадку, обозначат структуру и особенности мероприятия. V Уральская индустриальная биеннале пройдет с 12 сентября по 1 декабря 2019 года в Екатеринбурге и других городах Уральского региона.

В 14:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, служебный вход) состоится пресс-показ мировой премьеры мюзикла «Лофт. История красивой жизни».

В 14:00 в центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) состоится торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей областного конкурса «Семья года».

В 15:00 в Екатеринбурге в лицее № 88 (пр. Ленина, 64а) состоится финал XXVI городского конкурса «Учитель года» – 2018. В мероприятии примут участие глава города Александр Высокинский, и.о. начальника городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

В 19:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, книжный магазин «Пиотровский») состоится лекция-презентация «Культура чтения чужих писем. История издания «П. П. Бажов. Письма. 1911-1950». На лекции выступит кандидат филологических наук, заведующий Мемориальным домом-музеем П. Бажова, автор книги Георгий Григорьев.

С 19:30 до 21:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3а) состоится первая лекция спецпроекта «Эффект плацебо» – ведущий врач-психотерапевт клиники «УГМК-Здоровье» Майя Скляр прочитает лекцию о депрессивных расстройствах личности.

Екатеринбург. Другие новости 28.11.18

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