30 ноября в Свердловской области ожидаются следующие события

30.11.2018, пятница

Вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов совершит рабочую поездку в Ачитский и Красноуфимский городские округа. В 11:45 в Ачите (Дом культуры, ул. Ленина, 3) состоится вручение ключей от квартир детям-сиротам Ачитского городского округа. В торжественной церемонии также примет участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Затем в Красноуфимске состоится открытие автомобильной дороги на ул. Ухтомского после проведения капитального ремонта. Также в травматологическом и хирургическом отделениях Красноуфимской районной больницы (ул. Транспортная, 12) презентуют приобретенный новый мобильный рентгенохирургический аппарат, который позволит проводить свыше двух тысяч обследований в год. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) отправится в 08:30.

В 10:00 в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7) продолжится серия приемов граждан, организованная в честь дня рождения партии. Спикеры: в 10:00 – Андрей Ветлужских, депутат Госдумы; в 10:00 (в здании администрации города, пр. Ленина, 24а, каб.105) – Игорь Володин, председатель гордумы Екатеринбурга.

В 10:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120) будет рассмотрен вопрос об изоляции 13-летней Полины из города Березовского, которая участвовала в расправе над 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым. Ходатайство подала комиссия по делам несовершеннолетних Березовского.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

С 11:00 до 12:00 в отеле Park Inn by Radisson (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 98, зал «Соната3», регистрация в 10:45) состоится пресс-конференция, организованная ИАА TelecomDaily с участием руководителей компаний мобильного ретейла на тему: «Результаты глобального российского исследования, а также исследования в Екатеринбурге, точек продаж в сегменте мобильного ретейла: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, «Связной» и локальных региональных игроков». Спикеры расскажут, какой уровень сервиса обеспечивают розничные сети, какие компании представляют наиболее полный ассортимент продукции и услуг, каков уровень компетенции продавцов-консультантов. Эксперты, проводившие исследования по методике «Таинственный покупатель», дадут разъяснения.

В 11:00 в музее «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) добровольцы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подведут итоги своей работы по сопровождению общенационального конкурса «Великие имена России». В мероприятии примет участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В 12:00 в «Свобода концерт холл» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок) состоится пресс-конференция, посвященная открытию Екатеринбургского рок-клуба c участием музыканта Вадима Самойлова.

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Большой встрече российских волшебников. Урал Мороз и организатор встречи Ксения Кармацких расскажут о подготовке к встрече российских волшебников, огласят программу праздничного мероприятия, представят гостей. На пресс-конференции будут присутствовать озорная дама из Кировской области Кикимора Вятская, добрый зимний волшебник из Татарстана Кыш Бабай, добрый молодец из Кировской области Иван Царевич, веселые гости из Старой Русы Петрушка и Забава Потеховна и героиня сказки «Царевна-лягушка» из Шадринска Елена Прекрасная. Праздник состоится 1 декабря в Парке Сказов в Арамили.

В 12:30 в холле футбольного манежа (Екатеринбург ул. Фестивальная, 10, вход со стороны Областного дворца народного творчества) начнутся мероприятия в рамках открытой тренировки ФК «Урал». В 12:50 на вопросы представителей СМИ ответит главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, который подведет итоги первой части сезона, а также поделится планами на предстоящие матчи. В 12:55 болельщики вручат вязаного шмеля ручной работы лучшему игроку «Урала» по итогам ноября – Николаю Димитрову. В 13:00 начнется тренировка команды. В 14:30 начнется товарищеский матч между футболистами «Урала» и воспитанниками ДЮСШ «Урал», продолжительность 15 минут; в 14:45 представители СМИ смогут получить комментарии игроков ФК «Урал» и юных футболистов.

В 13:00 на площадке технопарка «Университетский» (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области состоится совместное заседание комитета по оборонной промышленности и комитета по металлургии и тяжелому машиностроению ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» на тему «Применение научных инновационных разработок ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» на предприятиях оборонно-промышленного и металлургического комплексов». Участники совещания обсудят перспективы применения научных и инновационных разработок в сфере тяжелого машиностроения и ОПК. В мероприятии примут участие: председатель комитета по оборонной промышленности, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев; председатель комитета по металлургии и тяжелому машиностроению, генеральный директор ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», советник министра промышленности и торговли РФ Виктор Семенов; министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин; председатель УрО РАН Валерий Чарушин.

В 16:00 в Доме Севастьянова (Екатеринбург, пр. Ленина, 35, вход через территорию резиденции губернатора) состоится торжественная церемония награждения победителей XXI областного конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, «Научный Олимп».

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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