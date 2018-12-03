3 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

03.12.2018, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню информационной безопасности. Руководитель проектов в сфере кибербезопасности Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Григорий Ахунов и профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук расскажут о понятии «кибербезопасность», огласят статистику кибератак, поделятся информацией, за кем чаще всего охотятся в сети, дадут рекомендации, как защититься от киберугроз.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная стратегии развития Уральского отделения Российской академии наук. Впервые в России в 2019 году стартует национальный проект, посвященный науке: какие возможности это открывает для уральских ученых? Какие разработки, сделанные на Урале, наиболее остро востребованы государством и бизнесом? На эти и другие вопросы ответят: Валерий Чарушин, председатель Уральского отделения РАН, академик РАН; Николай Лукоянов, директор Института математики и механики им. Н.Н. Красовского УрО РАН, член-корреспондент РАН; Андрей Ремпель, директор Института металлургии УрО РАН, член-корреспондент РАН; Владимир Богданов, главный научный специалист Институт экологии растений и животных УрО РАН, член-корреспондент РАН. Николай Лукоянов представит проект Уральского центра высокопроизводительных вычислений, который создается в Екатеринбурге на базе суперкомпьютера «Уран». В этом центре будут проводить исследования и обсчитывать свои задачи сотрудники институтов УрО РАН, Уральского федерального университета и проходить обучение студенты УрФУ. Андрей Ремпель расскажет о новых проектах для промышленности, в частности о создании комплексных технологий переработки сырья Урала и получении высокоэнтропийных сплавов. Владимир Богданов расскажет об экологической стратегии освоения и использования углеводородов в Арктике. Как могут соседствовать нефтедобывающие компании и местное население? В чем причина экологических проблем в этой территории по оценке ученых?

В 12:00 в Центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов: состоится награждение руководителей общественных организаций и благотворительных фондов, а также инвалидов, добившихся успехов и высоких результатов в творчестве, спорте, профессии, общественной жизни, волонтерской деятельности.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Депутат Государственной думы инициировал расследование в отношении федеральной компании о нанесении ущерба бюджету Свердловской области на 1,5 миллиарда рублей: как вскрылись эти факты? Что тормозит расследование? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 15:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится второй тур образовательного проекта для учащихся общеобразовательных организаций города, студентов колледжей и вузов «Момент истины», посвященный 25-летию избирательной системы и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. Участниками станут восемь команд учащихся школ, сузов, вузов. Темой этого тура станет современное политическое обустройство России.

16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, конференц-зал) губернатор Евгений Куйвашев наградит победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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