4 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

04.12.2018, вторник

В 09:00 от здания «Уралуправтодора» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203) отправится пресс-тур, посвященный соблюдению мер повышения безопасности дорожного движения на региональных дорогах. Среди них обустройство современных пешеходных переходов, качественная уборка дорог от снега и приведение дорог в нормативное состояние. В ходе объезда начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов покажет пешеходные переходы вблизи школ, обустроенные в соответствии с новыми национальными стандартами. Также участники пресс-тура посетят комплексный пост дорожного контроля на 18-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов; начальник регионального управления автодорог проинспектирует состояние участков Серовского тракта, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание, на котором будет рассмотрен во втором чтении проект бюджета на 2019 год.

В 10:00 на площадке Уральского турбинного завода (ул. Фронтовых Бригад, 18) и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин примет участие в открытии производственного стартапа по изготовлению оборудования из пластиков и изделий из композитных материалов. Будет подписано соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности между Уральским государственным лесотехническим университетом и Институтом химической переработки растительного сырья и промышленной экологии и ООО «ДельтаПолимер».

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход) отправится традиционный пресс-тур на базу ледозаготовки для новогоднего городка на площади 1905 года, расположенную в Северке.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Территория закона». Эксперт проекта «Территория закона», доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, руководитель проекта «Территория закона», председатель студенческого совета УрГЮУ Даниил Быков, эксперт проекта «Территория закона», адвокат Адвокатской палаты Свердловской области Эльвира Левицкая и прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Сергей Матвеев расскажут о проблеме распространения тематики криминальной субкультуры в молодежной среде, представят статистические данные по теме, поделятся информацией о законопроекте и методических рекомендациях, направленных на противодействие криминальной субкультуре АУЕ.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) состоится пресс-встреча с создателями нового спектакля – сказки без слов по мотивам Шарля Перро «Кот в сапогах». С журналистами встретятся режиссер-хореограф Сергей Землянский и художник Максим Обрезков. Авторы расскажут, почему они на сцене отказываются от слов, и что приобретают актеры, лишенные возможности говорить. Кроме того, будут показаны сцены из премьерного спектакля.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 03.12.18

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