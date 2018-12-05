5 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

05.12.2018, среда

В 09:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу 100+ Forum Russia , в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, пленарные заседания, круглые столы, выставки, будут организованы технические туры на высотные и уникальные строительные объекты Екатеринбурга. В 18:00 в павильоне № 4 начнется торжественная церемония награждения победителей IV регионального строительного конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф – 2018».

В 09:30 на площадке Дома журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-завтрак на тему развития социального предпринимательства в Свердловской области. Участвуют: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, руководитель проекта Центр инноваций социальной сферы Людмила Капанина, выпускники центра, успешно защитившие свои проекты. Собравшиеся обсудят эффективность существующих мер поддержки для реализации социальных проектов в рыночных условиях и другие вопросы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 11:00 в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10) состоится круглый стол «Казачество на Урале: историческое наследие и вызовы современности». Руководители и члены войсковых казачьих обществ, творческих казачьих коллективов, фольклорных коллективов и другие участники обсудят деятельность казачьих организаций, вопросы самоидентификации современного казачества, возрождение самобытных традиций и казачьего быта.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

С 12:00 до 14:00 в музее Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится заседание экспертного совета фестиваля «Старый Новый Рок». Его участники определят группы, достойные выступить на одной сцене с хедлайнерами. В мероприятии примут участие: Владимир Шахрин (председатель экспертного совета, группа «Чайф»), Евгений Горенбург (гр.«Топ», директор фестиваля), Владимир Бегунов (группа «Чайф»), Михаил Симаков (группа «Апрельский марш»), Алексей Хоменко (экс Nautilus Pompilius), Владимир Елизаров (студия звукозаписи Sve-Records), Олег Гененфельд (директор S.G.T.R.K Media lab), Александр Толстых (арт-директор «Свобода Сoncert Нall»), Женя Черных и Элона Миллер (группа Bogachi), Лиза Неволина (группа «Дзинь», победитель фестиваля «Индюшата-2018»), Алексей Шестаков и Вячеслав Кондратюк (группа «Авангард Леонтьев», победители фестиваля «Индюшата-2018»), Радик Масленников (эксперт Ural Music Night, группа Foresterz Band), Сергей Сивопляс (представитель оргкомитета фестиваля), Катерина Тарасова (представитель оргкомитета фестиваля), Александр Пантыкин и Илья Кузьминых присоединятся к совету онлайн.

В 12:00 в Инновационном культурном центре Первоуральска в рамках регионального этапа Рождественских чтений состоится круглый стол по вопросам и проблемам современного медиапространства для детей и молодежи «Развитие юнкоровского движения и медиаобразования в регионе». Участники: Нина Журавлева, первый заместитель министра образования Свердловской области; Елена Чечунова, председатель комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма; протоиерей Максим Миняйло, старший священник Храма-на-Крови, член Общественной палаты Свердловской области, руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии; Светлана Лебедева, член правления Союза журналистов, представитель Союза юнкоров Свердловской области; представители регионального департамента по делам молодёжи, Дворца молодежи, Союза журналистов Свердловской области, руководители юнкоровских объединений. Ведущим мероприятия выступит Яна Белоцерковская, замредактора «Областной газеты», куратор проекта «СверхНовая Эра».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в галерее «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится пресс-конференция «Ночи пожирателей рекламы» в Екатеринбурге. Главный спикер – Жан Мари Бурсико, создатель синематеки, расскажет о проекте «Ночи» в мире и в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Другие новости 04.12.18

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