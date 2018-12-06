6 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

06.12.2018, четверг

В 09:45 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2,) состоится торжественное открытие V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Ожидается, что в открытии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко. Основная деловая программа форума пройдет 6 и 7 декабря и будет состоять из тематических секций для специалистов строительной отрасли.

10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1). Основным вопросом повестки станет развитие конкуренции в регионе. С докладом выступит министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Содоклады по теме представят заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Сергей Волков и член Общественной палаты, президент Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди» Татьяна Флеганова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. Депутаты обсудят исполнение бюджета за 2018 год и принятие бюджета на 2019 год и плановый период.

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3, зал 101) начнется семинар по повышению производительности для предприятий Свердловской области. Спикерами выступят японские эксперты, которые в 2017 и 2018 годах провели диагностику российских предприятий. Семинар организован японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке правительства Свердловской области. Участниками станут представители более 200 предприятий региона. С приветствием выступит заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков, директор департамента экономических исследований НИИ экономики России и ННГ при РОТОБО Такафуми Накаи.

В 10:00 в техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 16, к. 210) состоится открытие новой производственной лаборатории: учебной кухни ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, Судья WACS категории В Аркадий Пономарев. Гостям будет продемонстрирована работа на современном оборудовании: после официальной церемонии открытия пройдет мастер-класс «Наставник» с участием высококлассных мастеров и студентов техникума, а также школьников (7-10 лет). Все вместе они испекут маффины и капкейки для гостей.

В 11:00 в баре «Барборис» (ул. Ельцина, 3) состоится пресс-завтрак, посвященный новогодней программе Ельцин-центра. Участники расскажут об оформлении центра, новогодних представлениях для всей семьи (шоу «Полетели ели» Владимира Гурфинкеля и мюзикла «Первый Новый год» Александра Пантыкина), праздничной программе арт-галереи и многом другом. Праздничные события стартуют в Ельцин-центре 12 декабря специальной программой к 25-летию Конституции России. Об этом и новогодней программе музея расскажет директор Музея Бориса Ельцина Дина Сорокина.

В 14:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон №3) в рамках 100+ Forum Russia состоится пресс-конференция мировых звезд архитектуры и дизайна. Они расскажут, почему Екатеринбург проиграл конкурс на право проведения «Экспо-2025», чего ему не хватает, и какую работу над ошибками стоит провести. Будут обсуждаться и другие вопросы: агломерация, умные города, дизайн-код, общественные пространства, потенциал российских городов, взгляды на будущее российских молодых архитекторов и дизайнеров и другое. В пресс-конференции примут участие: Балаж Богнэр, лицензированный американский архитектор, партнер Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония); Титус Бернхард, основатель Titus Bernhard Architekten (Германия); Штефан Револле, архитектор, ассоциированный партнер von Gerkan, Marg and Partners, GMP-architekten (Германия, Китай); Андреас Фаоро, основатель и главный архитектор UrbaN Landscape Architecture Bureau (Нидерланды); Сайед Фавад Хуссейн, основатель и главный архитектор Metropolitan Studio of Architecture (Пакистан); Маниша Агарвал и Шантану Пореди, архитекторы, урбанисты, основатели студии MO-OF Architects/Mobile Offices (Мумбаи, Индия).

В 15:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) состоится мероприятие, приуроченное ко Дню героев Отечества. В холле парка начнет работу фотовыставка «Герои России Уральского Федерального округа», автором которой стал военный журналист и полковник запаса Владислав Майоров. Почетными гостями встречи станут Герои России и ветераны Великой Отечественной войны, также запланировано участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина.

В 16:00 в здании правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, конференц-зал, цокольный этаж) пройдет торжественное награждение победителей конкурса бизнес-идей «Молодежь планирует бизнес» с участием более 200 школьников и студентов Свердловской области. Награды авторам лучших бизнес-идей в сфере самозанятости, социального бизнеса, необычного бизнеса, малобюджетного стартапа и других вручат известные предприниматели, политики и представители творческой молодежи. Всего в конкурсе приняли участие около 2 тысяч человек из Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и др. В 15:40 состоится пресс-подход с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, участников конкурса.

В 19:00 в киноконцертном театре «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2) состоится юбилейный концерт прославленного творческого коллектива, ставшего одним из главных культурных брендов России и Свердловской области – Уральского государственного академического народного хора, отмечающего в этом году 75-летие. Артисты представят зрителям программу «Легенда Урала». С юбилеем артистов поздравит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Екатеринбург. Другие новости 05.12.18

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