7 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

07.12.2018, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная особенностям организации и работы парка новогодних развлечений «СуперЁлка» в «Екатеринбург-Экспо». Руководитель дирекции собственных мероприятий АО УВЦ «Екатеринбург-Экспо» Леонид Скобелен; режиссер, доцент кафедры мастерства Екатеринбургского театрального института Александр Блинов; представитель бренда BY в образе Бабы-яги (партнер проекта) Baba Yaga; расскажут о теме ёлки – героях русских сказок, об особенностях организации площадки для проведения массового мероприятия с точки зрения погодонезависимости, комфорта и безопасности размещения большого количества людей, режиме работы и графике бесплатного трансфера на автобусах-шаттлах. Раскроют секреты главного представления «СуперЁлки» – спектакля «СуперБогатырь» и кукольного спектакля для малышей до 4-х лет «Маша и Мишка». Кроме того, гости предоставят информацию о конкурсах и призах для гостей от BY. Журналистов – участников пресс-конференции ждут новогодние подарки от организаторов парка развлечений.

В 11:00 часов в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) пройдет встреча с прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым. По окончании встречи Сергей Охлопков и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин вручат награды победителям конкурса облпрокуратуры и СТСЖ «Перо против коррупции».

В 11:00 в УрГПУ (Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, актовый зал) состоится публичная лекция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, приуроченная к 25-летию Конституции РФ.

В 11:30 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2,) в работе V международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia начнутся мероприятия с участиее министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 11:30 начнется обход выставочной экспозиции форума. Ожидается, что в осмотре также примут участие член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В 12:00 начнется пленарное заседание форума «Технологии на высоте», в котором примут участие Владимир Якушев и Евгений Куйвашев. По окончании заседания состоится пресс-подход.

В 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57) начнется крестный ход в честь святой Екатерины. Шествие возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В молитвенном шествии примут участие духовенство, прихожане храмов митрополии, казаки Оренбургского казачьего войска, учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии и воскресных школ епархии, их родители и педагоги, семинаристы, студенты Миссионерского института, воспитанники военно-патриотических клубов и объединений, представители молодежного движения Екатеринбургской епархии. По окончании крестного хода у часовни святой Екатерины на площади Труда состоится пресс-подход.

В 12:00 в Уральском центре развития дизайна (Екатеринбург, ул. Горького, 4а) состоится открытие IX выставки живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт Екатеринбург». Посетителям представят экспозицию, в которую вошли 60 подлинных работ Марка Шагала – три графические серии «Мертвые души», Et sur la terre и «Библейские сюжеты», ранее не выставлявшиеся в Екатеринбурге.

В 13:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 10 этаж) состоится тайное голосование по избранию председателя областной избирательной комиссии.

В 15:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46), состоится торжественное открытие выставки «Мир глазами врача». На выставке будут представлены лучшие работы: картины, фотографии, уникальные частные коллекции врачей. Проект реализует министерство здравоохранения Свердловской области совместно с Медицинской палатой. Координатором выступает Свердловский областной центр медицинской профилактики.

В 17:30 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15, для журналистов с 16:30 будет открыт служебный вход) пройдет торжественная церемония награждения участников конкурса в сфере гостеприимства «Уральская звезда – 2018». В церемонии примет участие первый вице-губернатор Свердловской области, председатель жюри конкурса Алексей Орлов, а также федеральные эксперты в сфере гостеприимства, представители органов власти, туристического бизнеса. Пресс-подход Алексея Орлова и членов жюри состоится в 17:15 в фойе театра на 1 этаже.

В 18:30 в Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38а) состоится церемония вручения премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, а также пройдет концерт оркестра старинной музыки Pratum Integrum. Мероприятие приурочено ко Дню святой Екатерины. В 18:15 состоится пресс-подход. С лауреатами премии можно будет пообщаться после награждения, ориентировочно в 19:30, в перерыве между награждением и концертом.

Екатеринбург. Другие новости 06.12.18

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