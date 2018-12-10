10 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

10.12.2018, понедельник

В 09:00 в УИУ РАНХиГС (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, аудитория 30) состоится публичная лекция председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, посвященная 25-летию Конституции РФ. В 12:00 в музее «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49, 2 этаж, конференц-зал) состоится публичная лекция «Конституция 1993: инструкция по применению». Спикерами выступят ветераны юриспруденции государственного управления, почетные граждане Свердловской области.

В 10:00 в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 33, актовый зал) состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. К участию приглашены: первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, заместитель министра Ирина Серкова, первый проректор УрФУ Сергей Кортов, заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга, директор Дворца молодежи Константин Шевченко, а также партнеры конкурса. На мероприятии представят свои научно-технические разработки участники Уральской проектной смены, которая проходила летом в Загородном центре «Таватуй».

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, «Паблик-маркет») состоится пресс-конференция, посвященная старту проекта «Точка кипения». «Точка кипения» – пространство коллективного взаимодействия для выработки новых моделей регионального развития. Участниками проекта станут представители сферы образования, науки, бизнеса, власти, общественных организаций, профессиональных сообществ, студенты и другие. В пресс-конференции также примут участие: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова программный директор «Точки кипения» Екатеринбург Лариса Малышева, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский, директор свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.

В 11:00 в региональном исполкоме «Единой России» (Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7, конференц-зал) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы XVII съезда партии в Москве. Секретарь СРО ЕР Виктор Шептий и делегаты расскажут о вопросах, которые обсуждались на дискуссионных площадках, итоговом пленарном заседании, о планах по обновлению партии.

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) состоится торжественный прием в честь 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по законодательству. Главный вопрос повестки – рассмотрение законопроекта о штрафах за парковку на газонах.

В 15:00 в Театре балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104) глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручит ежегодную премию «Признание» выдающимся екатеринбуржцам. Премией отмечаются профессионалы из разных сфер деятельности за многолетний вклад в развитие и процветание города.

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и глава региона Евгений Куйвашев проведут совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Свердловской области. В совещании примут участие руководители транспортных и дорожностроительных предприятий и организаций. С основным докладом выступит министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. По окончании совещания состоится подход к прессе.

Екатеринбург. Другие новости 07.12.18

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