11 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

11.12.2018, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится очередное заседание думы. Депутаты рассмотрят вопросы об изменениях в бюджет текущего года и принятии бюджета на 2019 год и плановый период; о повышении зарплат главе города, депутатам, их помощникам и чиновникам администрации.

В 10:00 в Екатеринбурге в отеле «Анжело» (ул. Бахчиванджи, 55а) начнет работу саммит риелторов. В мероприятии примет участие заместитель главы администрации города по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов.

В 10:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная участию уральских спортсменов в первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Новые имена в биатлоне, шорт-треке и прыжках на лыжах откроют первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии»: кто из уральцев вошел в состав сборной? Почему соревнования считаются «репетицией» Юношеских Олимпийских игр – 2020? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Глушко, президент Международного комитета «Дети Азии»; Сергей Хатылыков, заместитель генерального директора дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»; Владимир Черепанов, начальник департамента по вопросам экономики и социальной политики полномочного представителя президента РФ в УрФО; Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области; Яков Зобнин, директор Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области. На пресс-конференции будут присутствовать уральские спортсмены, которые уже прошли отбор для участия в спортивных играх. Во время пресс-конференции пройдет показ спортивной формы, специально разработанной для соревнований.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, аудитория 301, конференц-зал) состоится круглый стол «Роль и место непарламентских политических партий в реализации конституционного права на политическое многообразие».

В 11:00 в УрГЭУ (Екатеринбург ул. 8 Марта, 62, аудитория 152) состоится публичная лекция, приуроченная к 25-летию Конституции, спикером которой выступит первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Участниками встречи станут ректор УрГЭУ Яков Силин и студенты вуза, а также участники всероссийского этнографического диктанта, получившие 100 баллов.

В 11:30 в ПАО «Т Плюс» (Екатеринбург, пр. Ленина, 38) пройдет пресс-конференция председателя правления компании Дениса Паслера. Он расскажет об основных итогах работы в 2018 году, прохождении отопительного периода, а также ответит на вопросы представителей региональных СМИ. Общение с журналистами пройдет в формате видеоконференцсвязи: во всех регионах присутствия ПАО «Т Плюс» будут организованы студии. Кроме того, впервые по итогам пресс-конференции представители СМИ смогут дополнительно получить ответы в письменной форме. На вопросы журналистов также ответят директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин и генеральный директор Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

В 12:20 в УрГЮУ (Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, ГУП, 1 этаж, актовый зал) состоится открытая лекция правоведов УрГЮУ, приуроченная к 25-летию Конституции. Спикерами выступят заведующий кафедрой теории государства и права УрГЮУ Виктор Перевалов и почетный гражданин Свердловской области Вячеслав Сурганов.

В 13:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 13:00 в музее «Россия – моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49, зал «Панорама») состоится презентация книги «Конституция Российской Федерации в иллюстрациях детей». В мероприятии примет участие председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пантелеев, а также родители и дети – участники конкурса «Конституция Российской Федерации в иллюстрациях детей».

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

В 15:00 в ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102) начнется бал старшеклассников «Рождественская звезда». В мероприятии примут участие руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева и заместитель главы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов.

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