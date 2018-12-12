12 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

12.12.2018, среда

В 10:00 на 58-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги пройдут учения дорожных служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области, подрядных организаций и ГИБДД отработают схему взаимодействия при ликвидации последствий снежных заносов и последствий ДТП на автотрассах. В мероприятии примет участие и даст пояснения начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов. Автобус для журналистов отправится от Управления автомобильных дорог Свердловской области (Екатеринбург, ул. Луначарского, 203) в 08:45.

В 10:00 в УрФУ (ул. С. Ковалевской, 5, аудитория Т-216) состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры». Участники обсудят проблемы диагностики уникальных способностей людей с ОВЗ, инновации в социальной сфере, организацию и поддержку социальных проектов, инклюзия в спорте и другие темы. В 10:20 начнется пленарное заседание. В 13:15 пройдут инклюзивные мастер-классы: фигурное катание на колясках, танцы на колясках, прогулки в темноте, определение эмоционального интеллекта людей с ограничениями слуха.

В 11:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23, зал под куполом) состоится торжественная церемония вручения паспортов уральцам, достигшим 14 лет, отличившимся в учебе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Мероприятие приурочено к 25-летию принятия Конституции РФ.

В 11:30 на «Екатеринбург-Арене» (ул. Репина, 5) состоится торжественное открытие итогового конгресса «Ты – предприниматель – 2018». В 11:30 стартует финал конкурса проектов. В 13:30 начнется панельная дискуссия «Молодой предприниматель – 2025. Новые горизонты развития» с участием министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, руководителя проекта «Ты – предприниматель» в Свердловской области Марии Войтенко, руководителя федерального комитета по молодежному предпринимательству «Опора России» Артема Андросова и победителей федеральных конкурсов для молодых предпринимателей.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты. Банк России в роли тайного покупателя начал проверять качество финансовых услуг по всей стране: какие жалобы потребителей стали поводом для проверок? Что означает введение с 1 января 2019 года системы «контрольных закупок»? Как это повлияет на качество услуг для потребителей и состояние финансового рынка? На эти и другие вопросы ответит спикер.

С 12:00 до 20:00 в приемной президента России в Екатеринбурге (ул. Розы Люксембург, 7, подъезд № 2, к. 101) пройдет традиционный прием граждан, посвященный Дню Конституции РФ. Работать с заявителями будут сотрудники приемной.

С 12:00 до 20:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) председатель Екатеринбургской городской Думы проведет прием в рамках общероссийского приема граждан.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 15:00 на городском пруду Екатеринбурга сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проведут рейд в рамках профилактической акции «Безопасный лёд» (сбор у ККТ «Космос»). Специалисты по безопасности на воде сделают замеры толщины льда. Сотрудники МЧС предупредят горожан об опасности рыбалки на тонком льду, напомнят правила спасения при проваливании под лед и вручат памятки с правилами вызова экстренных служб.

В 15:00 в администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга (ул. Бабушкина, 16) состоится торжественное вручение паспортов юношам и девушкам. На мероприятии будут присутствовать член Общественного совета при УМВД Екатеринбурга Константин Сергеев и глава районной администрации Роман Кравченко.

Екатеринбург. Другие новости 11.12.18

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