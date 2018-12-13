13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

13.12.2018, четверг

В 09:40 в Екатеринбурге в лицее № 110 (ул. Бажова, 124, в актовом зале) в рамках Декады Героев состоится передача поисковыми отрядами «Екатеринбургский клуб будущего» и «Ровесник» дочери и внуку защитника Отечества архивно-поисковых документов по рядовому Петру Федоровичу Мишарину.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Анатолия Тимощенкова. Порог ввоза товаров и посылок из-за рубежа без пошлины снижается вдвое с 1 января 2019 года: какие посылки окажутся в зоне «риска»? О чем нужно помнить потребителям при заказе в интернет-магазине? Что чаще всего россияне заказывают с доставкой через интернет? На эти и другие вопросы ответит спикер.

В 11:00 в здании ГУФСИН (Екатеринбург, ул. Репина, 4а) в режиме видеоконференц-связи состоится встреча сотрудников аппарата и учреждений ГУФСИН с боевым летчиком, героем России, руководителем Свердловского Регионального центра патриотического воспитания Игорем Родобольским. Мероприятие пройдет в режиме телемоста между Главком и учреждениями УИС Свердловской области. Встреча посвящена отмечаемым в начале декабря Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. В ходе встречи молодые сотрудники смогут из первых уст услышать о героическом прошлом знаменитого летчика (имя военного, имеющего наибольшее количество государственных наград за боевые заслуги, занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил России), задать вопросы.

В 11:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3; атриум) состоится торжественная церемония открытия детских технопарков «Кванториум» в Свердловской области. Участие в мероприятии примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, первый заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, директор Дворца молодежи (регионального оператора проекта) Константин Шевченко. В день открытия будет организована экскурсия по лабораториям-квантумам («IT-квантум», «Промробоквантум», «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум» (дополненная и виртуальная реальность), «Геоквантум», «Хайтек-цех», «Космоквантум», «Шахматная гостиная»), а также мастер-классы, которые проведут педагоги технопарка. Также в атриуме пройдет развлекательная программа и шоу гигантских роботов. В 13:00 состоится открытие «Кванториума» по модели «Мини» – на базе Свердловской детской железной дороги (ЦПКиО им. В.В. Маяковского; ул. Мичурина, 230).

В 11:30 в ДЮСШ «Спартаковец» (Екатеринбург, ул. Энгельса, 31а) состоится открытая тренировка ХК «Автомобилист».

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в резиденции губернатора Свердловской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) состоится торжественная церемония вручения премий лучшим педагогам региона. Планируется, что участие в церемонии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Всего в ходе торжественной церемонии будут награждены победители и призеры пяти конкурсов, в том числе региональных этапов всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», «Воспитатель года 2018».

В 13:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная началу Года театра в Свердловской области. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, директор Уральского государственного театра эстрады Максим Лебедев, ректор Екатеринбургского государственного театрального института Анна Глуханюк расскажут о подготовке к проведению Года театра в Свердловской области, о запланированных мероприятиях, о мерах государственной поддержки, а также поделятся информацией о предстоящей церемонии открытия Года театра в Свердловской музкомедии. В ходе пресс-конференции состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским театром эстрады и Екатеринбургским государственным театральным институтом.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание рабочей группы по вопросу прекращения деятельности нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории города.

В 14:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет пресс-показ выставки «Свой Восток. Буддийское искусство XIV-XX веков из музейных и частных собраний», которая объединит произведения из Государственного Эрмитажа – крупнейшей коллекции буддийского искусства в России – и ряда уральских музеев, среди которых – Свердловский областной краеведческий музей, Челябинский государственный и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Кроме того, в состав выставки войдут предметы из крупных частных уральских коллекций – собрания О. П. Малахова (Челябинск), А. В. Глазырина и Р. А. Макаркова (Екатеринбург). Экспозиция познакомит жителей и гостей Екатеринбурга с буддийской бронзовой скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными предметами широкого временного диапазона и географии – Тибета, Непала, Китая, Монголии, а также отдельными образцами искусства Бутана, Кореи и Бурятии. Выставка будет работать с 14 декабря 2018-го по 17 февраля 2019 года.

В 15:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301) пройдет круглый стол «О реализации Общероссийского общественного проекта «Здоровая Россия – общее дело» об актуальности первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи. В качестве спикеров мероприятия выступят заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, председатель рабочей группы по формированию здорового образа жизни, физической культуры, массового спорта и развитию добровольчества Вадим Савин, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, главный специалист управления образования Новоуральского городского округа Ирина Позднякова. Представит проект «Здоровая Россия – общее дело» председатель Свердловской региональной общественной организации «Общее дело», член Совета по молодежной политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском Федеральном округе, член Общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области Вячеслав Бальцевич. По результатам встречи планируется принятие резолюции о возможном применении программы «Здоровая Россия – общее дело» (рекомендована к использованию Министерством образования и науки РФ) в системе профилактики и системе образования Среднего Урала.

В 15:00 в Городском центре медицинской профилактики (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78А, литер В) пройдет заседание Клуба вакцинологов «Вакцинация как право каждого и общая ответственность». Главный эпидемиолог Управления здравоохранения администрации города Александр Харитонов расскажет о юридических и административных аспектах в профилактике коклюша. Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Республики Татарстан, руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Дмитрий Лопушов поделится информацией о вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний на раннем этапе. О вакцинации взрослых, в том числе беременных женщин, против коклюша, менингококковой инфекции, дифтерии, столбняка и гриппа сообщит заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

С 15:00 до 17:00 в суворовском училище (Екатеринбург, ул. Первомайская, 88) пройдет день открытых дверей для представителей СМИ «Один день из жизни суворовцев». Журналисты побывают в музее училища, пообщаются с руководителем ЕкСВУ полковником Юрием Затонацким, суворовцем 11 класса Владиславом Воробьевым, побывают на тренировке гандбольной команды. Также будут показаны занятия в лабораториях физики, химии, в танцевальном зале, репетиции концерта к Новому году вокально-инструментального ансамбля, барабанщиков, духового оркестра, коллективов художественной самодеятельности, досуг суворовцев. Студия детского творчества», кружки робототехники и студии ИЗО, силовой урок в тренажерном зале.

В 18:15 в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47) состоится официальная церемония открытия Года театра в Свердловской области (сбор гостей с 17:30). После официальной церемонии открытия зрителям представят мировую премьеру оперы-буфф «Моцарт VS Сальери». В 18:30 начнется онлайн-показ мюзикла «Екатерина Великая».

Екатеринбург. Другие новости 12.12.18

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