14 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

14.12.2018, пятница

В 10:00 в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3, 5 этаж) состоится открытие пространства коллективной работы «Точка кипения – Екатеринбург» – инфраструктурного проекта Агентства стратегических инициатив. В мероприятии примут участие: Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области; Андрей Силинг, заместитель директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив; Василий Третьяков, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Университет 2035»; Алексей Гусев, директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК»; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Виктор Кокшаров, ректор УрФУ. Пространство «Точки кипения» предусматривает проведение визионерских лекций, стратегический, проектных и форсайт-сессий, клубов мышления, сессий командообразования, обучающих программ и иных мероприятий, способствующих достижению целей проекта. В 11:00 Алексей Орлов подпишет от имени правительства Свердловской области два соглашения: с АО «РВК», а также со всероссийской ассоциацией «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы. В 11:15 состоится пресс-подход участников.

В 11:00 в Доме народов Урала (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33а) состоится семинар «Интеграция и адаптация трудовых мигрантов на муниципальном уровне: практическая реализация». Эксперты – представители органов власти, национальных организаций обсудят создание оптимальной модели адаптации и интеграции трудовых мигрантов к условиям российского общества.

В 12:00 в Общественной палате Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301, зал заседаний) пройдут общественные слушания по обращению руководителей детской студии воздушной гимнастики и акробатики и родителей обучающихся в ней детей с просьбой взять под контроль ситуацию, сложившуюся в Екатеринбургском государственном цирке. К участию приглашены представители прокуратуры Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, Министерства культуры Свердловской области, Государственной инспекции труда Свердловской области, Управления Министерства культуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, ФКП «Росгосцирк».

В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная туристическим планы уральцев на новогодние каникулы. Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, президент Ассоциации термального туризма Турции Явуз Йылык, руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поделятся информацией о наиболее популярных и востребованных туристических направлениях в период новогодних каникул, расскажут о средней стоимости туристической путевки на отдых в России и за границей, дадут прогнозы о количестве уральцев, которые собираются в путешествия. Также участники пресс-конференции расскажут от основных пунктах программы предстоящего российско-турецкого Года культуры и туризма.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная оценке темпов роста промышленной отрасли в Свердловской области. Свердловская область в 2018 году опередила по индексу промышленного производства среднероссийские показатели: с чем связаны темпы роста? На какие отраслевые рынки переориентируются сегодня предприятия региона при работе с внутренним рынком и зарубежными партнерами? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области; Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты; Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

В 13:30 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5 этаж, оф. 502) состоится пресс-конференция, посвященная презентации команды из Екатеринбурга – победителей мирового робототехнического чемпионата Robocup Asia-Pacific 2018. Robocup Asia-Pacific: чему они научили своих роботов? Какие идеи для предприятий Урала будут разрабатывать дети на творческих площадках и в технопарках, открывшихся в Свердловской области? На эти и другие вопросы ответят: Константин Шевченко, директор Дворца молодежи; Юлия Нутенко, директор благотворительного фонда «Дети России»; Команда «Ёburg style» вместе с тренером Леонидом Байдериным.

В 13:30 на площадке Ельцин-центра (Екатеринбург, ул. Ельцина, 3) состоится выездная пресс-конференция ТАСС, посвященная педагогическим профессиям будущего. Профессор Московского городского педагогического университета Татьяна Ковалева, ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова и директор центра «ОРТ-карьера» Галина Брусницына поделятся своим видением профессий будущего в сфере образования, расскажут о развитии тьюторской деятельности в российских школах, о подготовке кадров, о новых практиках в плане профессионального и личностного самоопределения школьников, обозначат основные проблемы педагогов XXI века и вызовы современности, на которые приходится отвечать, применяя новые подходы в системе образования.

В 13:30 в селе Коптелово Алапаевского района (ул. Красных Орлов, 52, площадка средней общеобразовательной школы) первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов примет участие в торжественном вводе в эксплуатацию школьного стадиона и пуске газораспределительной сети, а также в открытии нового животноводческого молочного комплекса СХПК «Путиловский» в селе Останино, построенного взамен ликвидированного в связи со вспышкой туберкулеза коров в начале 2018 года. Автобус для СМИ отправится в 11:30 от здания резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23).

В 14:00 в отеле «Екатеринбург Центральный» (ул. Малышева, 74, конференц-зал) состоится пресс-конференция «Итоги рынка недвижимости Екатеринбурга 2018 года. Тенденции и перспективы на 2019 год». Модератор – Рустем Галеев, исполнительный директор Уральской палаты недвижимости. К участию приглашены: Ирина Зырянова, президент Уральской палаты недвижимости; Михаил Волков, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области; Алексей Бирюлин, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования; Вячеслав Трапезников, исполнительный директор Ассоциации строителей Урала; Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент». В повестке: предварительные итоги капитального строительства в Екатеринбурге, планы на 2019 год; итоги ипотеки уходящего года, ипотечные тенденции; рост рынка недвижимости Екатеринбурга, свежая аналитика от УПН; цены на жилье – чего ждать в следующем году? Кроме того, Уральская палата недвижимости подведет итоги журналистского конкурса «Профессиональное признание – 2018».

В 15:00 в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО (Екатеринбург, ул. Добролюбова, 11, к. 120) полпред Николай Цуканов проведет заседание Совета по вопросам совершенствования государственной политики в области патриотического воспитания.

В 16:00 в Екатеринбурге в ТРЦ «Карнавал» (ул. Халтурина, 55) пройдет всероссийский флешмоб «МЧС дарит музыку», приуроченный ко Дню спасателя Российской Федерации. Для посетителей ТРЦ выступят творческие коллективы культурного центра Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России. Они исполнят классические и современные произведения, популярные композиции, песни о героических буднях сотрудников МЧС.

Екатеринбург. Другие новости 13.12.18

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