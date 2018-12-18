18 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события

18.12.2018, вторник

В 09:45 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят изменения в закон об областном правительстве. Всего в проект повестки планируется внести около 20 вопросов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году. Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции Алексей Кисляков расскажет об основных результатах работы Госавтоинспекции Свердловской области в 2018 году, назовет общую статистику правонарушений и аварийности на дорогах Свердловской области, поделится информацией о перспективах и направлениях работы Госавтоинспекции в 2019 году, а также о подготовке службы к работе во время предстоящих новогодних каникул.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний комиссий, к. 459) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в резиденции губернатора Свердлвоской области (Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) вновь назначенный вице-губернатор по информационной и внутренней политике Сергей Бидонько ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в Екатеринбурге (сбор по адресу: ул. Мельковская, 7) координатор партийного проекта ЕР «Народный контроль» Дмитрий Чукреев проведет рейд по незаконной продаже пиротехники.

В 14:00 часов в селе Камышево (Белоярский ГО) на реке Исеть в торжественной обстановке состоится сдача в эксплуатацию плотины после модернизации и капитального ремонта. В церемонии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В 15:00 на площадке Уральской торгово-промышленной палаты (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а, 8 этаж, зал №4) состоится церемония присвоения специальных званий «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области». Свидетельства пяти мастерам и трем хранителям вручит министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

В 16:00 в Екатеринбургском ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48, съезд гостей в 15:30) состоится традиционный новогодний прием почетных граждан города.

Екатеринбург. Другие новости 17.12.18

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